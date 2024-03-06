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Выборы президента США ,  
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Кто претендует на пост президента США. Инфографика

Сюжет
Выборы президента США
Как развивается борьба за выдвижение в кандидаты в президенты США — в инфографике РБК

Республиканцы

Предварительные выборы, в ходе которых должен быть определен кандидат в президенты США от Республиканской партии, прошли уже более чем в трети штатов. 5 марта состоялся «супервторник» — важнейший день голосования, когда праймериз и кокусы республиканцев прошли сразу в 15 штатах.

В борьбе за выдвижение на пост президента уверенно лидирует Дональд Трамп. Экс-президент набрал по меньшей мере голоса 1040 делегатов из 1215 необходимых. С наибольшей долей вероятности именно он будет представлять Республиканскую партию на президентских выборах.

Трамп стал лидером на праймериз в 14 штатах в «супервторник»
Политика
Дональд Трамп

Его основной соперник, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, набрала голоса лишь 86 делегатов. Политику удалось одержать победу лишь в двух праймериз — в Вашингтоне (округ Колумбия) и Вермонте.

Кто претендует на пост президента США. Инфографика
Кто претендует на пост президента США. Инфографика

До 19 марта республиканские праймериз пройдут еще в девяти штатах, где будет разыгрываться свыше 500 голосов делегатов. Весьма вероятно, что в этот период Трамп сумеет набрать «магическое число» делегатов, тем самым обеспечив себе попадание в бюллетень на общенациональном голосовании.

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Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Чьи имена будут в бюллетенях, станет ясно к концу марта, когда в двух третях штатов пройдут праймериз и кокусы (форматы выборов кандидатов в президенты).

Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15–18 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин), а Демократическая — 19–22 августа на съезде в Чикаго (штат Иллинойс).

Для того чтобы стать кандидатом от партии, необходимо заручиться поддержкой более половины партийных делегатов, которые будут выбирать кандидата на летнем съезде: для республиканцев это 1215 мандатов, для демократов — 1968.

Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года после его победы на первых праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

Как устроены президентские выборы в США и что происходит в «супервторник»
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Демократы

Для демократов праймериз прошли уже в 18 штатах. Победу везде одержал Джо Байден: действующий глава государства — главный фаворит внутри Демократической партии. Низкий уровень конкуренции характерен для партии, чей политик занимает Овальный офис и борется за переизбрание.

Кто претендует на пост президента США. Инфографика
Кто претендует на пост президента США. Инфографика

При этом в Американском Самоа — группе островов в Полинезии, имеющих статус неинкорпорированной территории США, Байден потерпел поражение, уступив малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру. Кроме того, в ряде штатов президент США столкнулся с протестным голосованием, организованным противниками оказания военной помощи Израилю. Наибольшего успеха активисты достигли в Мичигане и Миннесоте, где проживает значительная мусульманская диаспора: в этих штатах графу «против всех» выбрали более 13 и 19%, соответственно.

По состоянию на 6 марта президент США заручился поддержкой 1572 делегатов из 1968 необходимых. Его единственный остающийся оппонент — член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс — не набрал ни одного голоса делегатов. Еще один претендент на пост президента США, писательница Марианна Уильямсон, выбыла из предвыборной гонки 7 февраля.

Кто претендует на пост президента США. Инфографика
Кто претендует на пост президента США. Инфографика

Следующие кокусы демократов состоятся уже 6 марта на Гавайях. На них будут разыгрываться голоса 22 делегатов.

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Республиканская партия Демократическая партия США выборы президента Дональд Трамп Джо Байден праймериз
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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