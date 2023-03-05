В Карабахе произошло столкновение между Арменией и Азербайджаном

Перестрелка между азербайджанскими военными и сотрудниками полиции НКР произошла недалеко от Лачинского коридора. МВД непризнанной республики сообщило о трех погибших полицейских, Азербайджан заявил о погибших «с обеих сторон»

В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военнослужащими, есть погибшие. Об инциденте сообщают МВД Нагорно-Карабахской республики (НКР) и Минобороны Азербайджана.

По данным МВД непризнанной республики, утром 5 марта диверсионная группа ВС Азербайджана обстреляла дежурный автомобиль сотрудников визового контроля МВД Нагорного Карабаха в районе «Хайпалу». В результате погибли три сотрудника полиции — полковник, майор и лейтенант. Еще один сотрудник получил ранения.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана сообщило о погибших с обеих сторон конфликта. «Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями азербайджанской армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что инцидент произошел на грунтовой дороге Ханкенди — Халфали — Туршсу, в то время как единственной автомобильной дорогой, которая может быть использована между Карабахом и Арменией, является Лачинский коридор, и назвали военные перевозки по другим дорогам «продолжением агрессии и политики террора» против Баку. Азербайджанская сторона призвала российский миротворческий контингент обеспечить выполнение пунктов трехстороннего заявления.

МИД Армении квалифицировал действия ВС Азербайджана в Карабахе как «терроризм». «Это провокация, заранее спланированная и инструктированная высшим руководством Азербайджана <...> Действия азербайджанской диверсионной группы нужно квалифицировать как терроризм», — говорится в сообщении на сайте армянского МИДа.

Лачинский коридор — дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению, — по условиям подписанного после конфликта 2020 года соглашения перешел под контроль российских миротворцев, а близлежащий район стали контролировать азербайджанские силы. С декабря коридор заблокирован. Ереван обвинял в этом Баку. В Азербайджане говорили, что дорогу перекрыли экоактивисты, выступающие против добычи Арменией природных ресурсов в Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после блокировки коридора обвинил российский миротворческий контингент в невыполнении обязательств. В российском МИДе назвали его обвинения необоснованными.

На этом фоне Армения обратилась в Международный суд ООН в Гааге. В итоге он обязал Азербайджан обеспечить бесперебойное движение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору. Пашинян говорил, что после истечения мандата российских миротворцев в 2025 году Ереван может также обратиться за помощью в Совет Безопасности ООН.