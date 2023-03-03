МИД России: убийства двух человек в Брянской области были совершены из оружия НАТО

МИД России заявил об убийствах из натовского оружия в Брянской области

В связи с убийством двух мирных жителей в Брянской области из оружия стран НАТО встает закономерный вопрос о квалификации этих стран как соучастников преступлений и спонсоров терроризма, заявили в МИД России

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Жертвы рейда украинских диверсантов в Брянской области 2 марта были убиты из оружия производства стран НАТО, заявили в МИД России. Комментарий для СМИ «Об украинском кризисе» опубликован на сайте внешнеполитического ведомства. Рейд украинских диверсантов назван в нем террористическим актом.

«Террористы проникли на российскую территорию, убили двух мирных жителей и тяжело ранили 11-летнего мальчика. <...> Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма», — считают в МИДе.

В материале говорится, что это не останется безнаказанным, следственные органы уже приступили к расследованию.

В МИД обвинили США и союзников по НАТО в реализации своих «геополитических планов по уничтожению России», для чего те активно передают Украине вооружения, тренируют украинских военных и помогают Киеву с определением целей и направления ударов.

Нападение диверсантов в Брянской области. Главное Политика

Накануне президент Владимир Путин охарактеризовал нападение на приграничный район Брянской области как теракт. «Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, там сидят гражданские лица и дети», — сказал президент.

Глава Брянской области Александр Богомаз 2 марта сообщил, что украинские диверсанты проникли в село Любечане Климовского района и обстреляли автомобиль, из-за чего погиб мужчина и получил ранение десятилетний ребенок.

Одновременно с этим по жилому дому в селе Сушаны нанесли удар с помощью беспилотника. Позднее пресс-секретарь губернатора Юлия Старовойтова уточнила, что в Сушанах также действует украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

Нападавших «выдавили» обратно на территорию Украины силами ФСБ и Минобороны и открыли массированный огонь.

Ближе к вечеру того же дня Богомаз уточнил, что число погибших в результате нападения диверсантов выросло до двух: вторым стал еще один мужчина, 1966 года рождения.

На следующий день глава села Новый Ропск, расположенного рядом с Сушанами и Любечанами, рассказал ТАСС, что один из погибших — оператор газовой котельной в средней школе, который возвращался домой со смены. «Он был [убит] в машине, изрешеченной [пулями]», — рассказал глава села.