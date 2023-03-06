WSJ узнала, что США подозревают Китай в шпионаже через портовые краны

Источники WSJ в американской контрразведке сообщили, что власти США подозревают Китай в использовании своих портовых кранов для шпионажа. В посольстве КНР данные газеты назвали «паранойей» и попыткой воспрепятствовать торговле

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пентагон США «все больше обеспокоен» возможным использованием портовых кранов китайского производства, которые расположены в американских портах по всей стране, в качестве инструмента для шпионажа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской контрразведке.

Собеседники WSJ сравнивают китайские краны производителя ZPMC со «скрывающимся у всех на виду троянским конем», хотя и говорят об их высоком качестве и относительной недороговизне. В то же время, отмечают источники, краны содержат сложные датчики, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения контейнеров, вывезенных или ввезенных в США.

«Краны также могут обеспечить удаленный доступ для тех, кто хочет нарушить логистику товаров», — рассказал газете бывший высокопоставленный сотрудник контрразведки США Билл Эванин.

Он сравнил используемые в китайских кранах технологии с «новым Huawei», имея ввиду обвинения США по поводу деятельности телекоммуникационной компании, которую заподозрили в шпионаже и краже секретных данных. «Это идеальное сочетание законного бизнеса, который также может маскироваться под тайный сбор разведданных», — указал Эванин.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил WSJ, что опасения США по поводу кранов-шпионов «вызваны паранойей» и являются попыткой воспрепятствовать торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем. «Разыгрывание «китайской карты» и распространение теории «китайской угрозы» безответственно и нанесет ущерб интересам самих США», — указали в посольстве КНР.

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. (ZPMC) — крупнейший в Китай производитель портового, морского и судостроительного оборудования, инженерных судов и крупногабаритных металлоконструкций. ZPMC является дочерней компанией многопрофильного концерна China Communications Construction Co. (СССС), занимающим третье место в топ-250 крупнейших международных подрядчиков по версии ENR.

Очередное обострение отношений между Пекином и Вашингтоном продолжается с начала февраля — когда в небе над США был уничтожен китайский аэростат, которые власти США сочли «шпионским зондам». Власти Китая заверяли, что зонд применялся в метеорологических целях и случайно залетел на территорию США, так как отклонился от курса. После уничтожения аппарата в Пекине выразили протест и предупредили, что оставляют за собой право на любую реакцию.

Позднее президент США Джо Байден рассказал, что при изучении обломков аэростата не удалось обнаружить признаков, которые бы указывали на его отношение к разведывательным операциям. По его мнению, ситуация стала доказательством необходимости «открытых линий связи между нашими дипломатами и военными». «Мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту с Китаем. Мы не ищем новой холодной войны. Но я не извинюсь», — подчеркнул при этом Байден.

Прошлым летом The Financial Times сообщала, что западные спецслужбы все больше беспокоятся из-за активности китайской разведки. Экс-глава европейского отделения ЦРУ в беседе с изданием сообщил, что шпионские операции Китая становятся «все масштабнее и представляют бóльшую угрозу, чем те, что осуществляются Россией», и Западу приходится пересматривать подходы к контрразведке.