Вашингтон прекратил выдачу лицензий на торговлю с Huawei

Вашингтон закрывают лазейку, которая позволяла Huawei приобретать некоторые товары и технологии в США, несмотря на санкции. Если раньше Минторг выдавал лицензии на продажу компании ряда товаров, то теперь политика изменилась

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Правительство США перестало выдавать лицензии на экспорт американских товаров и технологий китайской компании Huawei, сообщают The Financial Times и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Китайская компания находится под санкциями уже больше трех лет. В мае 2019 года Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, посчитав, что деятельность компании противоречит интересам национальной безопасности. Американским компаниям запрещено продавать Huawei высокотехнологичные товары и передавать ей технологии без получения у американских властей специальной экспортной лицензии.

Санкции со временем только ужесточались: в августе 2020 года Huawei и ее дочерним компаниям запретили приобретать полупроводники без специальной лицензии, включая микросхемы, произведенные иностранными фирмами, которые были разработаны или произведены с использованием американского программного обеспечения или технологий.

В июле 2022 года против Huawei появились новые обвинения. ФБР заподозрило компанию в возможной краже данных о ядерном арсенале страны. По данным CNN, расследование установило, что оборудование китайского производства, установленное на вышках сотовой связи вблизи американских военных баз, способно создавать помехи и перехватывать коммуникации по линии Министерства обороны. Расследование этой угрозы началось еще в период президентства Барака Обамы.

Сотрудничество американских компаний с Huawei, несмотря на это, продолжалось на основе экспортных лицензий. Так, компания Qualcomm в 2020 году получила разрешение на продажу Huawei чипов для смартфонов 4G. Однако теперь, как говорят собеседники FT и Reuters, администрация Байдена меняет подход к санкциям. Если раньше запрет прежде всего касался оборудования, связанного с технологией 5G, то теперь он затрагивает менее передовые товары и технологии. Источник Reuters, знакомый с ситуацией, рассказал, что под запрет попали технологии и товары, связанные с технологией 4G, стандартами Wi-Fi 6 и 7, искусственным интеллектом, а также высокопроизводительными вычислениями и облачными технологиями. Минторг США отказался прокомментировать новую политику в отношении Huawei.

FT отмечает, что к новой политике ограничений Вашингтон перешел после того, как Huawei сумела преодолеть последствия уже введенных санкций. Эрик Сюй, председатель правления компании, заявил в декабре, что 2023 год станет первым годом, когда Huawei вернется к «обычному бизнесу».

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что Китайская академия инженерной физики, единственная в стране организация, отвечающая за разработку и производство ядерного оружия, с 2020 года приобретала полупроводники, произведенные Intel и Nvidia через посредников, несмотря на то что с 1997 года находится под ограничениями. WSJ проанализировала научные работы, которые за последнее десятилетие опубликовал институт. По крайней мере 34 статьи касались исследований, проведенных с использованием американских чипов.