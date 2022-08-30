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FT узнала о растущем беспокойстве западных разведок из-за шпионажа Китая

Западные контрразведчики отметили, что Китай использует иной подход к работе разведки по сравнению с Россией, но он не менее эффективен за счет своего масштаба
Фото: Mark Schiefelbein / AP
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Западные спецслужбы все больше беспокоятся из-за активности китайской разведки, пишет The Financial Times со ссылкой на бывших и действующих представителей западных контрразведывательных служб.

Экс-глава европейского отделения ЦРУ в беседе с FT сообщил, что шпионские операции Китая становятся «все более масштабными и представляют большую угрозу, чем те, которые осуществляются Россией».

Собеседники издания отмечают, что, поскольку методы шпионажа в Китае сильно отличаются от российских, западным спецслужбам приходится пересматривать подходы к контрразведке. В то время как российская разведка, утверждает FT, опирается на традиционную подготовку хорошо обученных людей со специальными навыками, которые работают по четко поставленным задачам, Китай собирает данные намного более широко.

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«Разница в стилях шпионажа двух стран отражена в поговорке, часто цитируемой западными официальными лицами, которые сравнивали цели разведки с песчинками. В то время как русские агенты посылают подводную лодку ночью и отправляют небольшую группу на берег, чтобы принести ведро песка, китайцы средь бела дня посылают тысячи купающихся, чтобы собрать более крупный улов, всего по одной песчинке на каждого», — так описывают собеседники FT разницу в подходах российской и китайской разведок.

Согласно оценкам, на которые ссылается FT, китайский коммерческий шпионаж ежегодно приводит к ущербу для американской интеллектуальной собственности в размере до $600 млрд. По оценкам ЕС, кража интеллектуальной собственности обходится европейским странам в €50 млрд ежегодно.

«Русские занимаются шпионажем со времен царя, им это просто нравится. Традиционно китайцы уступали в интеллектуальной оснащенности русским, но [за эти годы] они прошли крутой путь обучения», — сказал изданию бывший глава британской MI6 Алекс Янгер.

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В августе глава Службы внешней разведки Великобритании Ричард Мур заявил, что с начала российской военной операции из Европы выслали около 400 российских дипломатических сотрудников, которые работали в разведке.

В конце июня Федеральная разведывательная служба (NDB) Швейцарии предупредила о «растущей угрозе со стороны российских шпионов», особенно в киберпространстве, на фоне боевых действий на Украине. «Нам известно, что несколько десятков офицеров разведки работают в дипломатических и консульских представительствах России в Женеве», — заявил руководитель ведомства Кристиан Дусси.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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