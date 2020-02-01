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Политика ,  
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В Совфеде отреагировали на идею Украины о продаже воды в Крым

Члены комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров и Сергей Цеков положительно оценили идею украинских политиков о продаже воды в Крым. Об этом они рассказали в разговоре с РБК.

«Заявление здравое. Мы с самого начала говорили, когда они перекрыли Большой Крымский канал, что мы готовы платить за эту воду. Но никакие доводы не принимались», — сообщил Джабаров. Кроме того, он отметил, что перекрытие канала привело к заболачиванию Херсонской области. «Там поднимается уровень грунтовых вод из-за того, что вода не проходит. То есть там убыток идет прямой. Ущерб наносится сельскому хозяйству Украины. Они могли бы зарабатывать деньги. Это бы [продажа воды] пошло на пользу обеим странам, потому что установились бы контакты более-менее на региональном уровне», — объяснил сенатор. Джабаров также уточнил, что в случае покупки воды у Украины она будет использоваться в сельском хозяйстве, так как для питьевых нужд Крым обеспечен.

«Цена — вещь договорная», — сказал в разговоре с РБК Сергей Цеков. Он отметил, что Россия не будет покупать воду по любой цене. «Конечно, иметь нечто гарантированное с точки зрения водоснабжения было бы правильно, но на поклон к Украине мы не будет идти. Если предложат, будем договариваться по цене. Естественно, по цене здравой, а не по той, по которой они хотят», — заявил сенатор.

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Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрий Аристов сообщил корреспонденту «Радио Свобода», что депутаты обсуждают идею продажи воды в Россию в целях пополнения украинского бюджета. «Речь шла о Крыме», — уточнил Аристов.

В 2014 году после вхождения Крыма в состав России Украина закрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступала вода из реки Днепр. Канал обеспечивал 85% потребностей сельского хозяйства Крыма в пресной воде. Минимальный поток воды сохранялся для украинских фермерских хозяйств, которые находились ниже шлюзов, однако в 2017 году в Херсонской области начала работать новая дамба, полностью блокирующая подачу воды на полуостров.

Нехватка воды в Крыму в том числе привела к выбросу вредных веществ из хранилища комбината «Крымский Титан» в 2018 году. В результате оказалась заражена атмосфера в районе городов Армянск и Красноперекопск. Причиной произошедшего называли нехватку пресной воды, которой ранее разбавляли отходы предприятия в отстойнике.

Теги: Украина, Крым, вода, новости РБК
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