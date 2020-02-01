В Совфеде отреагировали на идею Украины о продаже воды в Крым

Члены комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров и Сергей Цеков положительно оценили идею украинских политиков о продаже воды в Крым. Об этом они рассказали в разговоре с РБК.

«Заявление здравое. Мы с самого начала говорили, когда они перекрыли Большой Крымский канал, что мы готовы платить за эту воду. Но никакие доводы не принимались», — сообщил Джабаров. Кроме того, он отметил, что перекрытие канала привело к заболачиванию Херсонской области. «Там поднимается уровень грунтовых вод из-за того, что вода не проходит. То есть там убыток идет прямой. Ущерб наносится сельскому хозяйству Украины. Они могли бы зарабатывать деньги. Это бы [продажа воды] пошло на пользу обеим странам, потому что установились бы контакты более-менее на региональном уровне», — объяснил сенатор. Джабаров также уточнил, что в случае покупки воды у Украины она будет использоваться в сельском хозяйстве, так как для питьевых нужд Крым обеспечен.

«Цена — вещь договорная», — сказал в разговоре с РБК Сергей Цеков. Он отметил, что Россия не будет покупать воду по любой цене. «Конечно, иметь нечто гарантированное с точки зрения водоснабжения было бы правильно, но на поклон к Украине мы не будет идти. Если предложат, будем договариваться по цене. Естественно, по цене здравой, а не по той, по которой они хотят», — заявил сенатор.

Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрий Аристов сообщил корреспонденту «Радио Свобода», что депутаты обсуждают идею продажи воды в Россию в целях пополнения украинского бюджета. «Речь шла о Крыме», — уточнил Аристов.