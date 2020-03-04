Новый премьер Украины назвал приоритетом возвращение Крыма

Денис Шмыгаль (Фото: RadaTVchannel / Youtube)

Завершение конфликта в Донбассе и возвращение Крыма являются одними из основных задач работы будущего нового правительства Украины. Об этом заявил утвержденной Верховной радой премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Верховной раде.

«Самое главное — укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение аннексированного Крыма. Вот эти задачи будет решать новое правительство», — сказал он.

Среди других приоритетов своего будущего правительства Шмыгаль перечислил продолжение реформы децентрализации, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие инфраструктуры, повышение энергоэффективности, а также улучшение качества медицины и образования.

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