WSJ сообщила о назревании второй волны протестов в Иране

В Иране недовольство публично и скрыто выражают самые разные слои населения: школьники и студенты, учителя, бывшие политики. В январе, по официальным данным, погибли 3 тыс. протестующих, Time писал о 30 тыс. убитых

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Иране нарастает новая волна антиправительственных протестов из-за возмущения жестким подавлением первой волны и гибелью тысяч человек. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на жителей, местных корреспондентов и заявления организаций.

Как пишет газета, люди открыто выражают свою неприязнь к властям, несмотря на риски: например, на похоронах и поминках скорбящие члены семей выкрикивают антиправительственные лозунги. Школьники же отказываются петь патриотические песни, а медики публично осуждают аресты коллег, оказывавших помощь пострадавшим во время протестов. В то же время отдельные группы местных активистов открыто призывают к свержению верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.

Как отмечает газета, недовольство растет на фоне наращивания США военной группировки в регионе.

В городах Мешхед, Тебриз и Шираз на поминальных мероприятиях, устроенных студентами в память о погибших сокурсниках, собравшиеся скандировали: «Студент, который умирает, не потерпит унижения», передает WSJ. По данным издания, в течение нескольких дней на этой неделе студенты-медики в Ширазе проводили сидячую забастовку, скандируя лозунги в поддержку погибших протестующих и арестованных врачей.

Кроме того, 17-летний подросток из Тегерана рассказал WSJ, что ученики его школы отказываются петь национальный гимн по утрам. По его словам, когда силовые структуры планировали провести в школе обыск, одна из учительниц заранее предупредила учеников и призвала тех, кто уже пострадал в ходе первой волны протестов, остаться дома, чтобы не быть арестованными. Она также попросила учащихся удалить с телефонов видео и фотографии с политическим содержанием, рассказал ученик.

«Мирный протест людей с обычными требованиями превратился в пыль и кровь. <…> Горе переросло в глубокую ненависть в наших сердцах и костях», — говорится в публичном заявлении Координационного совета профсоюзов иранских учителей.

WSJ обратила внимание на протестный жест знаменитой иранской актрисы Эльназ Шакердуст: после подавления первой волны протестов она объявила об уходе из киноиндустрии. «Я больше никогда не буду исполнять роли в стране, которая пахнет кровью», — написала она на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

К свержению власти открыто призывают и местные диссиденты. Так, бывший премьер и глава МИД Ирана Мир-Хоссейн Мусави (1981–1989), уже много лет находящийся в Тегеране под домашним арестом, заявил, что масштабы гибели протестующих говорят, что страну невозможно реформировать и власть нужно заменить.

«Сложите оружие и уйдите с власти, чтобы нация сама могла привести эту землю к свободе и процветанию», — призвал он и осудил военных за то, что они «топором рубили свои корни», когда подавляли протесты.

Протесты в Иране продолжались с конца декабря. Причиной стало недовольство экономической ситуацией в стране. К концу 2025 года инфляция достигла 42,2% годовых; национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1. В итоге волнения были подавлены. По официальной версии, в результате погибли 3117 человек. Time со ссылкой на источники утверждал, что число жертв гораздо больше — свыше 30 тыс.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан еще во время протестов призвал граждан выходить на улицы, чтобы не дать «радикалам» исказить требование протестующих. После подавления беспорядков он заявил, что власти должны изменить отношение к народу.

«Если народ в целом недоволен, удовлетворенность узкого меньшинства не приносит никакой пользы. Ни одна сила не способна разрушить государство и народ, действующие на основе принципа справедливости. <...> Мы должны видеть в нем (в народе. — РБК) не тех, кому отдаем приказы, а тех, кому оказываем услуги», — сказал Пезешкиан.