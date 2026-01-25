Time сообщил о 30 тыс. погибших при протестах в Иране

Time: до 30 тысяч человек могли погибнуть во время протестов в Иране 8-9 января

Такую статистику в разговоре с журналистами привели два чиновника Минздрава Ирана на условиях анонимности. По их словам, из-за количества погибших не хватало мешков для трупов и машин скорой помощи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Иране количество погибших при массовых протестах за 8 и 9 января, возможно, достигло 30 тыс. человек, сообщил журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников минздрава республики, знакомыми с закрытой статистикой, собранной для правительства.

Погибло так много людей, что экстренным службам не хватало мешков для трупов, а вместо машин скорой помощи пришлось использовать тягачи с прицепами, утверждает издание.

По официальным данным, которые власти Ирана озвучили двумя днями ранее, 23 января, погибли 3117 человек. Среди них, по словам министра иностранных дел Аббаса Арагчи, 2427 мирных жителей и силовиков, а также 690 «террористов».

Time отмечает, что не смог подтвердить цифры, которые привели его собеседники. При этом в статье говорится, что эти данные близки к результатам подсчетов врачей и сотрудников экстренных служб, которые есть у Time. Согласно им, за 8 и 9 января погибли 30304 человека.

По словам опрошенного журналистами врача Амира Парасты, который готовил отчет, в эту статистику не включены те, кого привозили в морги в военные госпитали, а также в местах, где не вели подсчеты. Сам медик считает, что реальное число жертв выше.

При этом базирующееся в США Human Rights Activists News Agency (HRANA) к 24 января подтвердило 5459 смертей в результате протестов, еще 17 031 сообщение проверяется. Узнать точное количество человек, пострадавших или убитых в ходе протестов, на данный момент сложно, поскольку на всей территории страны во время протестов отключили интернет и мобильную связь.

Причиной массовых протестов в Иране стало недовольство экономической ситуацией в стране. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Президент США Дональд Трамп грозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты. Однако после консультаций с союзниками Трамп передумал, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и арабские страны, сочтя момент неподходящим. Сам американский лидер утверждал, что он сам себя убедил не наносить удар по Ирану после отмены ряда казней в стране.

23 января Трамп сказал, что в направлении Ирана «на всякий случай» движется «большая флотилия» США.