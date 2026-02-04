Трамп счел, что верховному лидеру Ирана «следует беспокоиться»
Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи «следует беспокоиться». Об этом заявил президент США Дональд Трамп NBC News.
Также американский лидер заявил, что Исламская Республика продолжает вести переговоры со Штатами.
«Я бы сказал, что ему следует очень сильно беспокоиться, да. Как вы знаете, они ведут с нами переговоры», — сказал Трамп.
Журналист задал политику вопрос о помощи, которую Трамп ранее пообещал оказать иранским протестующим. Тот сказал, что поддержку оказали, и обратил внимание, что в Иране «беспорядки из-за США».
«Мы пришли и уничтожили их ядерную программу. Если бы мы не уничтожили ее, не было бы мира на Ближнем Востоке. Потому что арабские страны никогда не смогли бы этого сделать. Они очень, очень боялись Ирана», — заявил Трамп.
Вместе с тем американский лидер пригрозил Ирану, что если они решат возобновить ядерную программу и открыть новые объекты США сделают «очень плохие вещи».
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд
ЦИК назвала дату выборов в Госдуму
Минцифры расширило «Белый список» приложений
Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России
Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби
Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное