Трамп счел, что верховному лидеру Ирана «следует беспокоиться»

Али Хаменеи (Фото: West Asia News Agency / Reuters)

Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи «следует беспокоиться». Об этом заявил президент США Дональд Трамп NBC News.

Также американский лидер заявил, что Исламская Республика продолжает вести переговоры со Штатами.

«Я бы сказал, что ему следует очень сильно беспокоиться, да. Как вы знаете, они ведут с нами переговоры», — сказал Трамп.

Журналист задал политику вопрос о помощи, которую Трамп ранее пообещал оказать иранским протестующим. Тот сказал, что поддержку оказали, и обратил внимание, что в Иране «беспорядки из-за США».

«Мы пришли и уничтожили их ядерную программу. Если бы мы не уничтожили ее, не было бы мира на Ближнем Востоке. Потому что арабские страны никогда не смогли бы этого сделать. Они очень, очень боялись Ирана», — заявил Трамп.

Вместе с тем американский лидер пригрозил Ирану, что если они решат возобновить ядерную программу и открыть новые объекты США сделают «очень плохие вещи».

Материал дополняется