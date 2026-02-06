 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

Согласно предупреждению посольства, американцам следует разработать план выезда из Ирана через Армению или Турцию. Также дипведомство предупредило о сбоях в работе интернета в стране. Ранее Трамп пригрозил Ирану «сильными ударами»

Гражданам США следует немедленно покинуть территорию Ирана — американцам стоит рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию, предупредила пресс-служба посольства США в Иране.

«Разработайте план ухода из Ирана, который не будет зависеть от помощи правительства США», — говорится в сообщении.

Кроме того, посольство предупредило, что гражданам США следует ожидать перебоев в работе интернета на территории Ирана. Граждане США подвергаются в Иране высокому риску задержания, а демонстрация американского паспорта или связей с США может сама по себе стать причиной ареста, подчеркнуло диппредставительство.

Правительство США не имеет дипломатических или консульских отношений с Ираном, подчеркнуло посольство.

Axios рассказал, кто убедил Трампа не срывать переговоры с Ираном
Политика
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент США Дональд Трамп в связи с протестами в Иране несколько раз заявлял, что США нанесут по Исламской Республике «очень сильный удар», если ее власти начнут «жестоко убивать мирных протестующих». Позже республиканец заявил, что к Ирану направляется «огромная армада» американских военных кораблей, в их числе авианосец Abraham Lincoln.

Кроме того, Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку. «Если Тегеран не пойдет на соглашение, предупредил президент, следующая американская атака будет «намного хуже», чем имевшая место в июне 2025 года», — говорил президент США.

Изначально стороны должны были встретиться в Стамбуле при участии наблюдателей из числа ближневосточных стран. Однако 3 февраля Тегеран попросил перенести переговоры в Оман и сделать их исключительно двусторонними, а также посвященными только ядерной программе. При этом Axios писал, что несогласие по формату могло сорвать переговоры. По данным издания, лидеры не менее девяти стран Ближнего Востока попросили США не срывать переговоры с Ираном. Позже глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что переговоры пройдут в столице Омана Маскате 6 февраля.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Иран США посольство
