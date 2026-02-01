Иран опубликовал список жертв протестов

Тегеран опубликовал данные 2985 из 3117 погибших в ходе протестов. Имена остальных будут в дополнительном списке после сопоставления данных с регистрационной системой. Источники Time сообщали о 30 тыс. погибших

Тегеран, Иран, 8 января 2026 г. (Фото: Getty Images)

Канцелярия президента Ирана по его указанию опубликовала предварительный список имен погибших в ходе протестов. В списке 2985 человек, всего, по официальным данным, погибли 3117 человек.

«Жертвы этих горьких событий — это не просто цифры, и каждая из этих жертв — это сообщество и целый мир связей. Каждый иранец для нас как сам Иран, и президент, исходя из своего морального долга и договора, заключенного с нацией, считает себя защитником их прав», — сказано в сообщении.

В заявлении говорится, что в перечне 2986 имен, однако в таблице 2986 строк, включая первую с названием столбцов: фамилия, имя, отчество и последние шесть цифр национального кода (национальной смарт-карты — цифрового удостоверения личности). Таким образом, в списке перечислены данные 2985 погибших.

Список сформирован из имен, подготовленных судебно-медицинской экспертизой и адаптированных к системе организации регистрации актов гражданского состояния.

Власти Ирана ранее сообщали, что всего во время протестов погибли 3117 человек — 2427 мирных жителей и силовиков, а также 690 «террористов». В заявлении канцелярии говорится, что все жертвы беспорядков были «детьми этой страны». «Причина расхождения 131 человека с ранее объявленными статистическими данными связана с анонимностью ряда лиц и несоответствием национального удостоверения личности ряда погибших с системой регистрации актов гражданского состояния, которые будут представлены в дополнительном списке сразу после внесения изменений», — сказано в публикации.

В течение следующих 48 часов будет объявлен адрес системы, разработанной, чтобы «любая новая информация и заявления могли быть расследованы и проверены без административных сложностей, с точки зрения достоинства и конфиденциальности, а все возможные неоднозначности могли быть решены правильно и точно», добавили в офисе иранского президента.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за недовольства тяжелой экономической ситуацией в стране. Иранские власти обвинили в их организации США и Израиль. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил Ирану ударом в случае жестокого подавления протестов. 14 января он заявил, что «из надежных источников» получил информацию о прекращении гибели демонстрантов в Иране и отсутствии планов «казней».

В тот же день глава иранского МИДа Аббас Арагчи заявил о контроле властей над ситуацией в стране. 16 января Reuters написал, что беспорядки в Иране утихли.

Представленные Тегераном официальные данные о погибших в ходе протестов подвергаются сомнению. Журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников иранского Минздрава, знакомых с закрытой статистикой, собранной для правительства, сообщал, что во время беспорядков 8 и 9 января погибли около 30 тыс. человек. Подтвердить эти цифры не удалось, отмечало издание, однако они были близки к результатам подсчетов врачей и сотрудников экстренных служб в распоряжении Time — 30 304 погибших.