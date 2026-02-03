 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

Reuters узнал, что в Иране «пала стена страха» после подавления протестов

Сюжет
Протесты в Иране
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Али Хаменеи
Али Хаменеи (Фото: Reuters)

Правительство Ирана все больше опасается, что возможный удар США станет причиной его свержения в результате возобновления протестов, пишет Reuters со ссылкой на действующих и бывших иранских чиновников.

Верховному лидеру рахбару Али Хаменеи было доложено, что общественное недовольство жестокостью, с которой были подавлены январские протесты, достигло такой степени, что страх перестал быть сдерживающим фактором для иранцев. По словам собеседников, власти республики пришли к выводу: внешнее давление, каким может стать удар США, придаст смелости протестующим.

«Люди крайне возмущены. Стена страха пала. Страха больше нет», — оценил ситуацию бывший высокопоставленный чиновник, придерживающийся умеренных взглядов.

Шесть собеседников агентства ожидают более яростных протестов в связи с жестким подавлением прошлых демонстраций, поскольку протестующие будут «осознавать, что им нечего терять».

WSJ раскрыла детали подготовки США к конфликту с Ираном
Политика
Дональд Трамп осматривает систему противоракетной обороны THAAD в Вашингтоне, США, 15 июля 2019&nbsp;г.

По мнению другого чиновника, противники Ирана стремятся к возникновению новых демонстраций, чтобы положить конец правлению Хаменеи, и в случае восстания в стране будет больше насилия. «Атака [США] в сочетании с демонстрациями разгневанного населения может привести к крушению [правящего режима]. Это главная проблема для верховных должностных лиц, и это то, чего хотят наши враги», — уверен он.

Несколько оппозиционных политиков, прежде входивших в политическую элиту Ирана, предупредили власти, что «закипающая ярость народа» грозит разрушить режим. «Река теплой крови, пролитая в холодный январь, не перестанет кипеть, пока не изменит ход истории», — сказал бывший премьер-министр Мирхоссейн Мусави, который с 2011 года остается под домашним арестом.

Reuters отмечает, что прежде удары Израиля или США не приводили к усилению протестной активности в Иране.

Вучич предрек удар США по Ирану в течение 48 часов и напомнил о Левински
Политика
Александр Вучич

Причиной массовых протестов в Иране стало недовольство экономической ситуацией в стране. По официальной версии, в Иране при подавлении протестов погибли 3117 человек. Time со ссылкой на источники утверждал, что число жертв гораздо больше - свыше 30 тыс.

Президент США Дональд Трамп сообщал о приближении к Ирану американской армады. «Американцы должны знать, что если на этот раз они начнут войну, то эта война будет региональной», - пригрозил в ответ Хаменеи.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Иран
Али Хаменеи фото
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
Материалы по теме
США дали понять Ирану, что готовы к встрече для обсуждения сделки
Политика
МИД Ирана вызвал всех послов Евросоюза после объявления КСИР террористами
Политика
В Израиле назвали возможные сроки атаки США на Иран
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
За ночь над Россией сбили 10 беспилотников Политика, 08:14
Большие модели, малые прибыли: почему китайский ИИ не приносит денегПодписка на РБК, 08:06
МВД предлагает снизить значение размера наркотика Общество, 08:04
Российская экономика начала меняться под влиянием «феномена одиночек»Подписка на РБК, 08:01
Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть Технологии и медиа, 08:01
Ставка, рубль, мир. Какие акции могут принести до 60% в 2026 годуПодписка на РБК, 08:00
Гладков сообщил о росте числа погибших белгородцев в 10 раз с начала года Политика, 07:54
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Синоптик рассказал, когда в Москве немного потеплеет Город, 07:53
Reuters узнал, что в Иране «пала стена страха» после подавления протестов Политика, 07:38
В Москве спрогнозировали 20-градусные морозы Общество, 07:31
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Белый дом сообщил, когда встретятся Трамп и президент Колумбии Петро Политика, 07:12
Мертвый груз. Почему компании в России сворачивают обучение сотрудниковПодписка на РБК, 06:59
Россияне нарастили сбережения в валюте впервые с 2021 годаПодписка на РБК, 06:58