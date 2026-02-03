Reuters узнал, что в Иране «пала стена страха» после подавления протестов

Али Хаменеи (Фото: Reuters)

Правительство Ирана все больше опасается, что возможный удар США станет причиной его свержения в результате возобновления протестов, пишет Reuters со ссылкой на действующих и бывших иранских чиновников.

Верховному лидеру рахбару Али Хаменеи было доложено, что общественное недовольство жестокостью, с которой были подавлены январские протесты, достигло такой степени, что страх перестал быть сдерживающим фактором для иранцев. По словам собеседников, власти республики пришли к выводу: внешнее давление, каким может стать удар США, придаст смелости протестующим.

«Люди крайне возмущены. Стена страха пала. Страха больше нет», — оценил ситуацию бывший высокопоставленный чиновник, придерживающийся умеренных взглядов.

Шесть собеседников агентства ожидают более яростных протестов в связи с жестким подавлением прошлых демонстраций, поскольку протестующие будут «осознавать, что им нечего терять».

По мнению другого чиновника, противники Ирана стремятся к возникновению новых демонстраций, чтобы положить конец правлению Хаменеи, и в случае восстания в стране будет больше насилия. «Атака [США] в сочетании с демонстрациями разгневанного населения может привести к крушению [правящего режима]. Это главная проблема для верховных должностных лиц, и это то, чего хотят наши враги», — уверен он.

Несколько оппозиционных политиков, прежде входивших в политическую элиту Ирана, предупредили власти, что «закипающая ярость народа» грозит разрушить режим. «Река теплой крови, пролитая в холодный январь, не перестанет кипеть, пока не изменит ход истории», — сказал бывший премьер-министр Мирхоссейн Мусави, который с 2011 года остается под домашним арестом.

Reuters отмечает, что прежде удары Израиля или США не приводили к усилению протестной активности в Иране.

Причиной массовых протестов в Иране стало недовольство экономической ситуацией в стране. По официальной версии, в Иране при подавлении протестов погибли 3117 человек. Time со ссылкой на источники утверждал, что число жертв гораздо больше - свыше 30 тыс.

Президент США Дональд Трамп сообщал о приближении к Ирану американской армады. «Американцы должны знать, что если на этот раз они начнут войну, то эта война будет региональной», - пригрозил в ответ Хаменеи.

