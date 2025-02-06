Рябков заявил о готовности договариваться с США «в режиме жесткого торга»

Шаг к нормализации отношений с Москвой должен сделать Вашингтон, убежден замглавы МИД

Россия готова договариваться с США «в режиме жесткого торга» с учетом реалий на земле и национальных интересов, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, его слова приводятся на сайте МИД.

По его словам, Москва расстроила планы прежней американской администрации во главе с Джо Байденом нанести ей «стратегическое поражение».

«На фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США», — заявил Рябков.

Он оставил решение за нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом и его командой.

Трамп заявил, что ведет «очень конструктивные переговоры по Украине» как с Москвой, так и с Киевом. «Переговоры идут очень хорошо, и, надеюсь, ситуация изменится к лучшему. Нельзя позволять этому продолжаться», — утверждает он.

Американский лидер неоднократно заявлял о намерении поговорить со своим коллегой Владимиром Путиным. Тот также говорил о готовности ко встречи. «Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России», — подчеркивал Путин.

По данным Bloomberg, команда Трампа может представить план по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14–16 февраля. В Кремле сообщали, что не получали от Вашингтона предложений по урегулированию.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что намерен сначала встретиться с американским коллегой, прежде чем начинать переговоры с Россией.

Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от диалога с США и всегда была готова поддерживать «ровные отношения сотрудничества». Основной целью урегулирования конфликта на Украине он называл «не краткое перемирие, не какую-то передышку», а «долгосрочный мир».