Трамп заявил о прогрессе в «конструктивном диалоге» с Киевом и Москвой
Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине может наступить в скором времени, отметив, что его администрация прилагает для этого «очень большие усилия». Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Белом lоме, сообщает издание The Hill.
«Мы ведем очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине. Общаемся и с Россией, и с украинским руководством», — сказал Трамп.
Трамп повторил свой тезис о том, что военный конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом.
«Переговоры идут очень хорошо, и, надеюсь, ситуация изменится к лучшему. Нельзя позволять этому продолжаться», — добавил он.
Президент США уже заявлял ранее, что Вашингтон добился значительного продвижения на пути к урегулированию украинского конфликта. Он выразил интерес к украинским редкоземельным металлам и предложил Киеву помощь в обмен на них.
Трамп также сообщал о планах переговоров с президентом России Владимиром Путиным, однако сроки возможной встречи не уточнял. В свою очередь, Кремль подчеркивал готовность к диалогу с новой администрацией США, однако заявлял, что конкретных инициатив со стороны Вашингтона пока не поступало.
Россия называла условия прекращения огня, среди которых вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание их российскими регионами и отказ Киева от вступления в НАТО.
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