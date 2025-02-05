Среди советников Трампа произошел раскол о давлении на Россию или на Украину

NBC узнал о расколе у Трампа о давлении на Россию или на Украину

Одна из сторон, приверженец которой - Келлог, считает, что США должны надавить на Россию, чтобы та остановила продвижение. Другая сторона, напротив, выступает за сокращение помощи Украине

Кит Келлог (Фото: Getty Images)

В администрации президента США Дональда Трампа произошел раскол о способах достижения перемирия на Украине и давления на стороны. Об этом сообщает NBC со ссылкой на бывших чиновников США и Украины, а также источник, близкий к украинскому правительству.

Так, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Украине Кит Келлог выступают за то, чтобы оказать давление на Москву, чтобы Россия остановила продвижение.

Есть и другая сторона (NBC не называет, кто выступает за иную позицию), выступающая за сокращение помощи на миллиарды долларов, которую США предоставили Украине при администрации Байдена. По мнению представителей этой группы, такие меры необходимы для скорейшего прекращения конфликта. Их противники указывают, что это «разоружит Украину».

В разговоре с NBC Кит Келлог заявил, что «команда президента по национальной безопасности действует синхронно». По его словам, Трамп «при необходимости задействует все рычаги американской мощи, чтобы положить конец бойне последних трех лет», — добавил Келлог.

Трамп еще до переизбрания обещал урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки. Ло инаугурации его советники начали предлагать ему разные варианты: один из них вместе с соавтором представил Келлог. Инициатива предполагала, что Киев получит больше вооружений только при условии начала мирных переговоров. В то же время Вашингтон собирался предупредить Москву об усилении поддержки Киева в случае любого отказа от переговоров, рассказывал Келлог Reuters.

После вступления в должность Трамп пригрозил ввести высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и ряду других стран, если Москва не согласится на сделку. Он подчеркнул, что не хочет нанести вред России.

Однако сейчас пошлины стали менее эффективным инструментом давления, поскольку объем импорта в США из России после начала боевых действий сократился в несколько раз, сказал NBC бывший сотрудник службы национальной безопасности при администрации экс-президента Джо Байдена.

«Это полный отвлекающий маневр <...> Мы полностью отключили экономику США от российской экономики. Поэтому наша способность навредить России тарифами незначительна», — добавил он.

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