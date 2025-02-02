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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал встречу с Трампом условием перехода к диалогу с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Прежде каких-либо переговоров с Россией, как заявил Зеленский, ему нужно встретиться с Трампом. За столом переговоров должны быть четыре стороны — Москва, Киев, Вашингтон, Брюссель, добавил украинский лидер
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что должен встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, а затем можно будет перейти к переговорам с Россией в той или иной форме. Об этом он сказал в интервью Associated Press.

«Я считаю, что в первую очередь мы [должны] провести с ним (Трампом. — РБК) встречу, и это важно. И это, кстати, то, чего хочет вся Европа», — сказал Зеленский. После контакта с американским лидером «нам следует перейти к какому-то формату переговоров с русскими», добавил он.

По его словам, за столом переговоров он хочет увидеть Украину, Россию, США и Евросоюз. «Я думаю, это было бы справедливо и эффективно. Но как все сложится? Я не знаю», — указал президент.

Зеленский продолжил настаивать на том, что Украину стоит принять в НАТО. «Я действительно считаю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех», — пояснил он. Президент также добавил, что присоединение Киева к альянсу будет «большой победой для Трампа», так как это покажет, что США решают, кому быть в НАТО, а не Россия. К тому же, блок получит в свое распоряжение 800 тыс. украинских солдат.

Если Украине предложат другие гарантии безопасности, то она должна получить достаточное количество оружия от США и Европы, также необходима поддержка собственной оборонной промышленности Украины, сказал он.

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Россия называла официальный отказ Украины от вступления в НАТО одним из условий для начала переговоров и прекращения огня. По данным Reuters, в команде Трампа не считают возможным принять Киев в альянс, но допускают, что он получит гарантии безопасности.

Трамп не раз заявлял, что готов к контактам с российским президентом Владимиром Путиным, в том числе и к встрече с ним. То же самое заявлял и Путин. Однако пока о конкретных договоренностях насчет встречи или телефонного звонка двух глав государств не сообщалось.

Зеленский и Трамп встречались в Париже 7 декабря, вместе с ними был французский президент Эмманюдь Макрон. По словам украинского президента, на этой встрече поднимался вопрос размещения на Украине европейских войск как части гарантий безопасности.

Путин считает Зеленского нелегитимным президентом, поскольку в мае 2024-го срок его полномочий истек, а значит, не имеющим право подписывать мирное соглашение.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина мирные переговоры
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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