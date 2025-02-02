Зеленский назвал встречу с Трампом условием перехода к диалогу с Россией

Прежде каких-либо переговоров с Россией, как заявил Зеленский, ему нужно встретиться с Трампом. За столом переговоров должны быть четыре стороны — Москва, Киев, Вашингтон, Брюссель, добавил украинский лидер

Владимир Зеленский (Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что должен встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, а затем можно будет перейти к переговорам с Россией в той или иной форме. Об этом он сказал в интервью Associated Press.

«Я считаю, что в первую очередь мы [должны] провести с ним (Трампом. — РБК) встречу, и это важно. И это, кстати, то, чего хочет вся Европа», — сказал Зеленский. После контакта с американским лидером «нам следует перейти к какому-то формату переговоров с русскими», добавил он.

По его словам, за столом переговоров он хочет увидеть Украину, Россию, США и Евросоюз. «Я думаю, это было бы справедливо и эффективно. Но как все сложится? Я не знаю», — указал президент.

Зеленский продолжил настаивать на том, что Украину стоит принять в НАТО. «Я действительно считаю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех», — пояснил он. Президент также добавил, что присоединение Киева к альянсу будет «большой победой для Трампа», так как это покажет, что США решают, кому быть в НАТО, а не Россия. К тому же, блок получит в свое распоряжение 800 тыс. украинских солдат.

Если Украине предложат другие гарантии безопасности, то она должна получить достаточное количество оружия от США и Европы, также необходима поддержка собственной оборонной промышленности Украины, сказал он.

Россия называла официальный отказ Украины от вступления в НАТО одним из условий для начала переговоров и прекращения огня. По данным Reuters, в команде Трампа не считают возможным принять Киев в альянс, но допускают, что он получит гарантии безопасности.

Трамп не раз заявлял, что готов к контактам с российским президентом Владимиром Путиным, в том числе и к встрече с ним. То же самое заявлял и Путин. Однако пока о конкретных договоренностях насчет встречи или телефонного звонка двух глав государств не сообщалось.

Зеленский и Трамп встречались в Париже 7 декабря, вместе с ними был французский президент Эмманюдь Макрон. По словам украинского президента, на этой встрече поднимался вопрос размещения на Украине европейских войск как части гарантий безопасности.

Путин считает Зеленского нелегитимным президентом, поскольку в мае 2024-го срок его полномочий истек, а значит, не имеющим право подписывать мирное соглашение.