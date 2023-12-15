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Война санкций ,  
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Великобритания запретила импорт металлов из России

Великобритания запретила импорт металлов из России
Сюжет
Война санкций
В списке попавших под запрет металлов - медь, никель, алюминий, цинк, олово и др., а также изделия из недрагоценных металлов. Также Британия запретит импорт алмазов из России
Фото: Ilya Naymushin / Reuters
Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Великобритания запретила своим гражданам и компаниям покупать металлы у России, следует из опубликованных правительством страны документов.

«Лицо не должно прямо или косвенно приобретать металлы, которые:
(а) происходят из России; или (б) находятся в России», — сказано в документе.

В списке запрещенных металлов: медь, никель, алюминий, цинк, свинец, олово, вольфрам, молибден, тантал, магний, висмут, кобальт, цирконий, сурьма, марганец, бериллий; а также металлокерамика, изделия из недрагоценных металлов (например, столовые приборы).

Основная часть ограничений вступает в силу с 15 декабря, еще часть с 26 декабря.

Bloomberg отмечает, что торговля российскими металлами на Лондонской бирже металлов (LME) продолжится, на это получены соответствующие лицензии. «LME понимает, что намерение правительства Великобритании при введении недавних санкций в отношении российских металлов заключается (среди прочего) в том, чтобы помешать лицам из Великобритании приобретать физические российские металлы», — приводит текст уведомления биржи агентство.

Британия запретит импорт алмазов из России с 2024 года
Политика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Великобритания также объявила, что запретит импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. Такое же заявление ранее в декабря сделали страны G7 (помимо Соединенного королевства, туда входят Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

Помимо этого, новый пакет предусматривает ограничения на экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы в военных или промышленных целях, в том числе это запчасти и электроника.

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Российская сторона считает вводимые против страны санкции незаконными. Владимир Путин говорил, что они были рассчитаны на то, чтобы «с нахрапа, с наскока смять экономику России», но сделать это не вышло. В сентябре он заявил, что восстановление экономики после ограничений завершилось.

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Великобритания металлы санкции

Пространство выбора

Быстрое заселение

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Выгодные ставки

по ипотеке

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прямо на сайте РБК
Читать

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