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США обвинили сына красноярского губернатора в нарушении санкций

В США обвинили в нарушении санкций пятерых россиян, в том числе сына губернатора Усса
Фото: nyed.uscourts.gov
Фото: nyed.uscourts.gov

Прокуратура в США обвинила пятерых россиян, в том числе сына губернатора Красноярского края Александра Усса, в нарушении режима санкций и отмывании денег. Об этом говорится в сообщении офиса прокурора Южного округа Нью-Йорка.

По данным США, сын Усса был задержан в Италии.

«Сегодня в федеральном суде Бруклина [Нью-Йорк] было оглашено состоящее из 12 пунктов обвинительное заключение, в котором пять граждан России — Юрий Орехов, Артем Усс, Светлана Кузургашева, также известная как Лана Нейман, Тимофей Телегин и Сергей Туляков — обвиняются в различных преступлениях, связанных с работой глобальной сети по закупкам, контрабанде и отмыванию денег», — говорится в сообщении.

Обвинения предъявлено также двум нефтетрейдерам. Прокуратура считает, что обвиняемые получали доступ к оборонным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, организаций, подпадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата».

Материал дополняется

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