Митволь дал показания о встрече с губернатором и угрозе «генералом ФСБ»

В июне суд Красноярска арестовал экс-замруководителя Росприроднадзора Олега Митволя за хищение около ₽1 млрд при проектировании метрополитена. РБК стали известны подробности уголовного дела, показания Митволя и других фигурантов

Олег Митволь (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

8 июня председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (Красноярский ТИСИЗ) Олег Митволь, ранее занимавший должности префекта Северного административного округа Москвы и замруководителя Росприроднадзора, собирался вылететь за границу из московского аэропорта Внуково. Оперативники ФСБ расценили это как попытку скрыться от следствия и провели задержание. На тот момент в следственном отделе УФСБ по Красноярскому краю уже расследовали уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) с участием красноярской компании, учредителем которой является Митволь.

Знакомый с ходом расследования источник РБК сообщал, что Митволь собирался вылететь в Дубай. Его помощница говорила об отлете на отдых в Турцию. Из аэропорта задержанного доставили в изолятор временного содержания Красноярска, 10 июня Центральный суд города отправил его под арест по подозрению в хищении 975,2 млн руб. при строительстве метро в Красноярске. По версии следствия, компания Митволя получила деньги за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию.

Позднее депутат Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что Митволь заключил со следствием досудебное соглашение. «Это означает, что он признает свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений», — отметил Хинштейн.

По делу о проектировании Красноярского метрополитена сотрудниками ФСБ также были арестованы министр транспорта Красноярского края Константин Димитров и бывший руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров. Краевого министра подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК, максимальная санкция — до десяти лет лишения свободы). А Мандрова — в том, что он подписал акты приема-передачи (на сумму 975 млн руб.), зная, что работы не выполнили в полном объеме. Мандрова задержали в Москве — он исполнял обязанности руководителя филиала «Восточный» ГУП «Мосгортранс».

Как реанимировали проект метро

В марте 2018 года президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о планах по улучшению экологической обстановки в Красноярске. До этого он во время визита в Красноярск обсуждал с краевым руководством черный снег и экологическую ситуацию в городе. Тогда глава государства поручил чиновникам изучить возможность достройки метро, разработать программу газификации города и перевести транспорт на газомоторное топливо.

Уже на следующий день после выступления президента с посланием, 2 марта, в Красноярск вылетел тогдашний министр природных ресурсов Сергей Донской. В состав делегации Минприроды в качестве внештатного консультанта входил Олег Митволь. Во время этой поездки он впервые услышал о контракте на проектирование Красноярского метрополитена, говорится в протоколе его допроса (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами дела).

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«В то время Донской прилетел на совещание по вопросам экологии в Красноярск, где был сделан доклад кого-то из краевого министерства про то, что основными загрязнителями воздуха являются не заводы и предприятия, а автомобили», — говорится в показаниях Митволя.

На допросе он рассказал, что вместе с Донским они пришли в кабинет губернатора Красноярского края Александра Усса, где разговор зашел о срочной реанимации проекта метрополитена (был подготовлен специалистами «Харьковметропроекта» в 1989 году. — РБК). Губернатор сказал Митволю, что метро ранее проектировалось при участии специалистов Красноярского ТИСИЗа, и спросил, готовы ли они сейчас принять в нем участие. Митволь, который за несколько недель до этого приобрел 100-процентный пакет акций ТИСИЗа, дал утвердительный ответ.

В пресс-службе администрации Красноярского края РБК заявили, что ход следствия и действия правоохранительных органов не подлежат комментированию. В приемной Красноярского ТИСИЗа сообщили РБК, что генерального директора нет на месте, и отказались обсуждать детали уголовного дела. РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ и в пресс-службу Главгосэкспертизы. На момент выхода материала РБК не удалось связаться с адвокатом Евгением Корчаго, который представляет интересы Митволя.

Как Митволь купил трест

О покупке предприятия РБК сообщал в конце февраля 2018 года. На тот момент Митволь являлся председателем президиума общественного движения «Зеленая альтернатива».

В протоколе Российского аукционного дома говорилось, что продажа треста была осуществлена в рамках приватизации госимущества. За пакет в 100% акций Митволь заплатил 100 млн руб. Тогда Митволь рассказал РБК, что проектная организация нужна ему для работы с опасными токсичными отходами. Компания на тот момент превратилась из крупнейшего в России треста в убыточное предприятие, и Митволь планировал за два года нарастить ее обороты.

В своих показаниях он говорит, что заинтересовался Красноярским ТИСИЗом в начале 2018 года, когда обнаружил на сайте Росимущества объявление о его продаже. Привлекла стоимость треста: первоначальная цена продажи составляла около 390 млн руб.

В протоколе допроса говорится, что цена на предприятие упала из-за действий предыдущего директора Марата Саитова. В базе СПАРК отмечено, что Саитов руководил трестом с июля 2014 по апрель 2018 года. «Именно Саитов, будучи директором Красноярского ТИСИЗа, создавал видимость резкого ухудшения финансовой ситуации предприятия, снижал привлекательность его активов», — сообщил Митволь следствию.

Как показал бывший префект САО, во время осуществления сделки покупателям звонили неизвестные и угрожали. Они предупредили Митволя и его партнера Сергея Асташова, что им не следует участвовать в аукционе, так как предприятие планирует приобрести генерал ФСБ Олег Феоктистов, рассказал на допросе бывший замглавы Росприроднадзора. По словам Митволя, впоследствии его партнер выяснил, что экс-руководитель треста Саитов прикрывался именем генерала Феоктистова. Он также утверждал на допросе, что как только аукцион был объявлен, Саитов взял в одном из банков кредит на 90 млн руб. для покупки предприятия под обязательства самого же предприятия.

Митволь и его партнер выиграли у представителей Саитова, увеличив последний шаг конкурентов на 1 млн руб.

Как реализовывали госконтракт

О возможности участия в проектировании метрополитена Олег Митволь сообщил генеральному директору Красноярского ТИСИЗа Владимиру Жаркову, говорится в показаниях Митволя. Тридцатитрехлетнего менеджера он назначил на эту должность в 2018 году. Митволь поручил ему подготовиться к участию в аукционе, пояснив, что краевые власти дают зеленый свет. Коммерческое предложение подавали в 2019 году по запросу руководителя Красноярского краевого транспортного управления, которое выступало в роли заказчика.

Госконтракт № 22 В сентябре 2019 года Красноярское краевое транспортное управление заключило контракт № 22 с АО «Красноярский ТИСИЗ» на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена. Тресту предстояло откорректировать проект, который был разработан в начале 1990-х годов. Его было необходимо актуализировать, добавить специальные разделы, изменить часть решений, связанных с подвижным составом, электрификацией и гражданской обороной. Проект предполагает проектирование девяти станций метрополитена. Он разделен на две очереди: первая очередь — это проектирование шести станций (от «Высотной» до «Ленинской»), протяженность тоннелей составит 9 км, вторая — три станции (от «Ленинской» до «Парка 400-летия Красноярска»), протяженность — 3,3 км. По условиями госконтракта подрядчик должен был выполнить инженерные изыскания и подготовить проектную документацию по объекту «Первая линия метрополитена в Красноярске» до 20 декабря 2019 года. Изначальная цена госконтракта составляла 954 млн руб. В декабре 2019 года ее увеличили до 975,2 млн руб. В договоре говорится, что обязательства подрядчика считаются выполненными при получении заказчиком положительного заключения госэкспертизы инженерных изысканий, проектной документации и экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства.

Красноярский ТИСИЗ был единственным участником, подавшим заявку на тендер. Директор Жарков был недоволен участием предприятия в госконтракте такого масштаба: на тот момент трест испытывал дефицит специалистов и оборудования, но Митволь настоял на участии. Решение было согласовано с советом директоров Красноярского ТИСИЗа. Об этом говорится в протоколе допроса Жаркова (копия протокола есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами дела).

Ответственным за проект строительства метро сделали Алексея Коршикова. Специалист, приглашенный в Красноярск из Москвы, посещал городские и краевые совещания по вопросам проектирования.

Жарков также рассказал следствию, что сам Митволь распоряжался финансами, а точнее, контролировал крупные платежи. Лично он заключил с предприятием договоры займов на сумму около 250 млн руб. под 15% годовых. Деньги были даны им в долг предприятию для выполнения различных контрактов и на текущую деятельность, не связанную с госконтрактом.

В 2019 году из федерального бюджета на счета Красноярского ТИСИЗа поступило 742,2 млн и 227,9 млн руб. В 2020 году из бюджета Красноярского края — 4,9 млн руб. Когда было переведено 742,2 млн руб. по госконтракту, Митволь дал указание вернуть ему долги с процентами, а также рассчитаться с частью субподрядчиков. Также займы с процентами вернули Морозову, другому собственнику предприятия, говорится в показаниях Жаркова.

Жарков утверждает, что Митволь постоянно торопил руководство треста с выполнением работ по госконтракту. Он говорил, что нужно как можно скорее отчитаться о его реализации, подписать акты выполненных работ для получения денег. Финансы ему были необходимы в том числе для скорейшего погашения имеющегося у предприятия долга перед ним. В то же время губернатор постоянно требовал от Митволя отчета о реализации проекта — особенно руководство края интересовало количество пробуренных скважин. Данные, полученные посредством забуривания, показали бы реальную картину текущей и прогнозируемой геологической обстановки на месте строительства.

Как бурили скважины

К бурению Красноярский ТИСИЗ приступил в сентябре 2019 года. Всего было привлечено 12–14 единиц техники, из которых пять единиц принадлежало тресту, говорится в протоколе допроса Жаркова. Митволь сообщил следствию, что в декабре 2019 года во время совещания по видео-конференц-связи, на котором присутствовали губернатор Усс, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, министр транспорта региона Димитров и Митволь, обсуждался вопрос скважин. Митволь доложил, что на тот момент Красноярский ТИСИЗ пробурил 65–70 скважин, на что руководство края указало, что надо ускорить эти работы.

В результате производственной гонки сотрудники Красноярского ТИСИЗа создали видимость выполнения программы инженерно-геологических изысканий по первому и второму этапам строительства, считает следствие. Из 642 скважин субподрядные организации и трест пробурили около 200. При этом документы были сфабрикованы на все скважины, говорится в материалах дела.

В декабре 2019 года — январе 2020-го сотрудники ТИСИЗа подготовили по указанию своих руководителей и направили в адрес заказчика, Красноярского краевого транспортного управления, акты приемки-передачи результатов инженерных изысканий, проектной документации и выполненных работ, а также счета-фактуры. По версии следствия, в эту документацию вошли недостоверные сведения о полном выполнении компанией обязательств по контракту и подготовке документов для Главгосэкспертизы.

По версии следствия, генеральный директор треста Жарков обратился к руководству субподрядной организации с просьбой завысить в отчете количество пробуренных скважин. При подаче документов в Главгосэкспертизу на отчетах стояли цветные оттиски подписей сотрудников Красноярского ТИСИЗа. Позднее опрос этих сотрудников показал, что подписи были поставлены без их ведома, говорится в материалах дела.

Директор субподрядчика заявил РБК, что информация о завышении в отчете количества пробуренных скважин не соответствует действительности. «Жарков обратился в компанию за выполнением камеральных работ. Мы обрабатывали все материалы, составляли отчет и выдавали обратно его, работали только с исходными данными, которые нам предоставляли», — рассказал собеседник.

Эксперты госэкспертизы сообщили следствию, что отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, произведенных на основании недостаточного количества скважин, является недостоверным и непригоден для подготовки на его основании проектной документации.

По словам Митволя, о том, что на момент подписания актов приемки работ Красноярский ТИСИЗ не пробурил необходимое количество скважин, знали министр транспорта Красноярского края Димитров и председатель краевого правительства Лапшин.

Как проводили госэкспертизу

Когда стало понятно, что сроки поджимают и пробуренных скважин недостаточно для проектирования метрополитена, для прохождения госэкспертизы в тресте решили использовать архивную информацию. Для создания видимости исполнения обязательств по контракту сотрудники компании направили через Красноярское краевое транспортное управление в Главгосэкспертизу России результаты инженерных изысканий, проектную и сметную документацию, подготовленную институтом «Харьковметропроект» еще в 1989 году для строительства участка метрополитена от станции «Высотная» до станции «Проспект Мира». По версии следствия, в документации содержались устаревшие сведения, не соответствующие действующим строительным нормам.

Эту информацию подтвердил следствию Митволь, который сообщил, что старые данные использовали для ускорения выполнения контракта. «Нами использовались старые инженерные изыскания, которые, как в последующем выяснилось, использовать нельзя. Но они были включены в проект и были переданы в краевое транспортное управление под видом новых работ, выполненных предприятием для передачи в Главгосэкспертизу России. При проведении экспертизы мы исправили часть работ», — говорится в его показаниях.

В интервью телекомпании «Енисей» в январе 2020 года заместитель руководителя треста Алексей Коршиков говорил: «Хотелось бы верить, что все, что мы сделали, устроит экспертизу, но говорить об этом преждевременно». «Проект будет реализован, сложности есть, но нет нерешаемых технических задач», — сообщал Коршиков.

В марте и мае 2020 года Главгосэкспертиза России выдала отрицательные заключения из-за несоответствия представленных документов требованиям техрегламентов, результатам инженерных изысканий и заданию на проектирование.

В материалах дела содержатся пояснения эксперта КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза», который говорит, что если программа изысканий не выполнена полностью, то отчет не может получить положительного заключения экспертов и подлежит корректировке после выполнения изысканий.

В деле есть свидетельские показания, из которых ясно, что регулированием вопросов с госэкспертизой занимался сотрудник ООО «Консалтинговый центр «Бизнес-Информ-Анализ» (компания участвовала в проектировании Крымского моста и нескольких объектов РЖД) Титов. По словам Жаркова, Титов непосредственно руководил подачей проекта красноярского метро в госэкспертизу. По словам Митволя, этот сотрудник постоянно предлагал ему схемы по упрощению подачи документов на экспертизу и заверял, что может решить проблемы в Главгосэкспертизе, в том числе исправить недочеты в случае их выявления.

На момент выхода материала РБК не удалось связаться с представителями компании.

В августе 2021 года, после устранения трестом части замечаний, госэкспертиза выдала положительное заключение повторной экспертизы. В материалах уголовного дела отмечено, что эксперты оценивали только документы о якобы выполненных работах по 642 скважинам. Фактическую проверку они не проводили.

В 2020 году ООО «Консалтинговый центр «Бизнес-Информ-Анализ» подавал в Арбитражный суд иск на Красноярский ТИСИЗ. Компания потребовала с предприятия 109,2 млн руб. по договору субподряда на корректировку проектно-сметной документации строительства метрополитена в Красноярске. Договор между компаниями был заключен в 2019 году на 431,4 млн руб. Консалтинговый центр «Бизнес-Информ-Анализ» отвечал за подготовку проектной документации для строительства метро.