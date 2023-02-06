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Bloomberg узнал, что США при Трампе не заметили шпионские зонды Китая

Bloomberg: власти США при Трампе не заметили три разведывательных зонда Китая
В администрации Байдена заявили ранее, что при Трампе в США трижды залетали китайские зонды. Экс-президент и его советники отвергли эти обвинения. Источник Bloomberg пояснил, что тогда эти зонды просто не замечали
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Eisen / Getty Images)

Власти США во время президентства Дональда Трампа не заметили «вторжений» не менее трех разведывательных зондов из Китая, заявил Bloomberg высокопоставленный чиновник нынешней президентской администрации.

Собеседник агентства отметил, что сотрудники американской разведки готовы провести брифинг бывшим сотрудникам нацбезопасности в администрации Трампа о действиях Китая в области слежки.

«Эта информация была обнаружена после того, как ушла предыдущая администрация», — рассказал Politico один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

Американские власти полагают, что обнаруженный в начале февраля китайский зонд является частью более масштабной шпионской программы КНР, писал ранее Bloomberg, указав тогда, что прежде зонды влетали в воздушное пространство США при Трампе. В Пентагоне затем уточнили, что речь идет о не менее чем трех случаях.

Трамп затем отверг эти обвинения и назвал их дезинформацией. Он считает, что в Пекине слишком уважали его для таких действий, а подобные обвинения выдвигаются, чтобы отвести критику от членов администрации Джо Байдена. Бывший советник Трампа по небезопасности Джон Болтон также заверил, что не слышал о таких инцидентах. «Однозначно, меня никогда не информировали по этому вопросу», — добавил другой советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Воздушный шар заметили в начале февраля над штатом Монтана, где находится база ВВС США Мальмстром. Позднее аппарат оказался над территорией Северной и Южной Каролины. Его не стали сразу сбивать, военные решили выждать, пока тот окажется в безопасной зоне. Зонд сбили 4 февраля у атлантического побережья.

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Власти Китая заверили, что зонд применялся в метеорологических целях и случайно залетел на территорию США, так как отклонился от курса. После того, как госсекретарь Энтони Блинкен отменил свою поездку в Китай, в Пекине призвали не спекулировать на «шумихе» вокруг аэростата. После уничтожения американскими военными аэростата, Пекин выразил протест и предупредил, что оставляет за собой право на любую реакцию.

«США ясно дали понять, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет уместным как ответ на произошедшее», — предупредил, в свою очередь, Минтранс США.

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США Китай разведка Дональд Трамп
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