Bloomberg сообщил о «вторжении» шпионских зондов КНР при Трампе

Обнаруженный в США китайский зонд является частью более широкой шпионской программы КНР, сообщает Bloomberg со ссылкой на американских официальных лиц. это не первый случай пролета китайских аэростатов над страной — предыдущие «вторжения» происходили во время президентства Дональда Трампа.

Чиновники отвергают утверждения Пекина, что это метеозонд, учитывая его размер, маневренность, предыдущую шпионскую деятельность Китая, а также признания отдельных китайских официальных лиц, указывает агентство.

Чиновники преуменьшают риски, связанные с пролетом аэростата, ссылаясь на то, что траектория полета протянулась над территорией, где, по мнению Соединенных Штатов, китайцы уже используют спутники, способные получать изображения инфраструктуры и военных баз с более высоким разрешением. Кроме того, официальные лица заверяют, что зонд не представляет угрозы ни военным объектам, ни гражданским лицам, ни самолетам. Тем не менее, указывает Bloomberg, аэростаты позволяют фотографировать объекты с разных сторон, в отличие от спутников. Замеченный над США зонд в этот раз задержался над штатами Айдахо и Монтана, где расположены шахты для ядерных ракет и исследовательские центры. Чиновники также полагают, что китайцы пытались купить собственность рядом с национальной лабораторией Министерства энергетики в Айдахо, где правительство проводит военные исследования. Помимо того, аэростаты могут быть развернуты неожиданно и у США будет меньше времени на то, чтобы подготовиться, а также имеют инфракрасные датчики, позволяющие получать больше информации, чем спутники.

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