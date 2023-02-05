Минтранс США пообещал «уместный ответ» на китайский зонд

В Вашингтоне считают, что аэростат следил за стратегическими объектами, и называют действия КНР неприемлемыми. В Пекине говорят, что шар использовали в метеорологических целях; после уничтожения аппарата Китай выразил протест

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США могут предпринять любые меры в ответ на нарушение воздушного пространства китайским аэростатом, заявил в эфире программы State of the Union на CNN министр транспорта Пит Буттиджич. В Пентагоне считают, что воздушный шар вел наблюдение за стратегическими объектами.

«США ясно дали понять, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет уместным как ответ на произошедшее», — сказал Буттиджич (цитата по Yahoo News).

Министр не ответил на вопрос о том, какие именно данные мог собрать «воздушный шар — шпион», отметив, что эта тема находится «далеко за пределами» его компетенции. Он сообщил только, что Федеральное управление гражданской авиации США действовало в сотрудничестве с Пентагоном, и ведомство закрыло воздушное пространство над восточным побережьем, когда было принято решение сбить аэростат.

Воздушный шар заметили в начале февраля над штатом Монтана, где находится база ВВС США Мальмстром. Позже летательный аппарат оказался над территорией Северной Каролины и Южной Каролины. Аэростат не стали сбивать сразу, было решено подождать, пока он окажется в безопасной зоне. Это произошло 4 февраля у атлантического побережья. Чтобы собрать обломки, понадобится несколько дней.

В МИД Китая заявляют, что аппарат применялся в метеорологических целях и залетел на территорию Соединенных Штатов случайно, поскольку отклонился от курса. После того как госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный визит в КНР, в Пекине призвали не спекулировать из-за «шумихи» вокруг аэростата. Когда аппарат уничтожили, китайский МИД выразил протест и заявил, что оставляет за собой право на любую реакцию.

Как передавал Bloomberg, это не первый случай пролета китайских аэростатов над США — предыдущие «вторжения» происходили во время президентства Дональда Трампа. Американские чиновники предположили, что обнаруженный в этот раз воздушный шар является частью более широкой шпионской программы КНР.