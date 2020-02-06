Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США заявил, что Россия и Китай нарушают суверенитет соседних государств ради того, чтобы получить стратегические преимущества

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Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.

По словам министра «обе страны нарушают суверенитет соседних стран» для того, чтобы получить стратегические преимущества. Россия, по словам Эспера, использует «гибридные тактики ведения войны» для расширения своего регионального влияния, а также проводит кибероперации.

Китай же, отметил министр обороны США, продолжает совершать кражи интеллектуальной собственности, а также пытается контролировать экономические решения и вопросы безопасности других стран с помощью инициативы «Один пояс — один путь».

В сентябре Эспер уже обвинял Россию и Китай в попытках расшатать установленный мировой порядок. «Мы не можем бездействовать, пока авторитарный государства пытаются переделать мировой порядок в плане безопасности под себя, за счет остальных», — отмечал Эспер. Он также подчеркивал необходимость сосредоточиться на конкуренции с Россией и Китаем в области военных разработок, в частности гиперзвукового оружия.