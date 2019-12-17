Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству

Вашингтон пытается добиться этого путем выхода из договоров по ядерному оружию. В современном мире гегемония одной державы невозможна, считает Горбачев

Михаил Горбачев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью японской газете Asahi Shimbun заявил, что США стремятся к одностороннему военному превосходству, пытаясь выйти из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями.

«В подоплеке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству», — считает Горбачев (цитата по ТАСС).

Однако, как указал он, в современном мире «гегемония одной державы невозможна». По мнению бывшего президента, в случае возникновения нестабильности в сфере обеспечения безопасности, может произойти новая гонка вооружений, которая погрузит всю мировую политику в анархию и непредсказуемость. «Это нанесет ущерб безопасности всех стран, включая США», — добавил он.

Как отметил Горбачев, Москва и Вашингтон должны возобновить диалог по проблемам ядерных вооружений и движение к безъядерному миру.