США разместят в Тихом океане спецчасти для борьбы с Россией и Китаем

Оснащенные дальнобойным и высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами, подразделения планируется разместить на островах Тихого океана

Фото: Chris Seward / AP

Сухопутные войска США намерены разместить на островах Тихого океана новые части, предназначенные для нейтрализации возможностей вооруженных сил Китая и России, сообщает Bloomberg со ссылкой на Райана Маккарти, главу федерального агентства, управляющего делами армии США.

По словам чиновника, речь идет о создании спецподразделений, способных проводить кибератаки и информационную борьбу, а также наносить удары по морским и наземным целям с помощью гиперзвуковых ракет и других видов дальнобойного высокоточного оружия. По замыслу Маккарти, размещение таких частей на островах к востоку от Тайваня и Филиппин позволит сухопутным частям проложить дорогу для ВМС и ВВС США.

«Этот шаг призван нейтрализовать все инвестиции, уже сделанные Китаем и Россией», — отметил Маккарти. По его словам, размещение на Тихом океане новых армейских частей будет сопровождаться укреплением сотрудничества с Национальным управлением военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office, NRO), благодаря чему спецподразделения смогут оперативно получать данные со спутников.

Bloomberg отмечает, что военная доктрина КНР построена на стратегии противодействия, в рамках которой авианосные ударные группировки США планируется удерживать вдали от китайских берегов угрозой применения противокорабельных ракет дальнего действия. Опасаясь ударов, авианосцы не должны пересекать «первую и вторую цепь островов», простирающихся до Гуама, Калимантана и Новой Гвинеи. Однако появление на островах наземных частей может изменить расклад сил, и, по словам Маккарти, это создаст новую парадигму на Тихом океане и позволит «пробить дыру» в обороне Китая.