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Аналитики увидели отставание США от России в модернизации ядерных сил

В Исследовательской службе конгресса приводят оценку специалистов, согласно которой программы модернизации двух государств напоминают гонку вооружений, в которой отстают США
Российский ракетный комплекс РС-28 «Сармат» (Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС)

Аналитики и эксперты в США считают, что Соединенные Штаты отстают от России в области модернизации ядерного оружия. Об этом говорится в докладе Исследовательской службы конгресса США (CRS).

Как пишет автор документа, эксперт службы Эми Вулф, специалисты сравнивают программы модернизации ядерных арсеналов двух стран с гонкой вооружений, и в ее провоцировании виновата Россия. США отстают в ней, так как Россия начала ставить на вооружение новые ракеты и подводные лодки еще в начале 2000-х, в то время как Соединенные Штаты планируют начать использовать подобные системы не ранее конца 2020-х, говорится в докладе.

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Также Вулф указывает, что Россия разрабатывает новые, «более экзотические» системы вооружения. В частности, в документе упоминаются стратегический ракетный комплекс «Сармат», гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», подводный беспилотный аппарат «Посейдон», ядерная энергоустановка «Буревестник», противокорабельные ракеты «Циркон» и гиперзвуковые «Кинжалы», а также боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин».

По словам Вулфа, другие эксперты придерживаются противоположной точки зрения, согласно которой гонку вооружения провоцирует Вашингтон. Они считают, что программа модернизации США может усилить недоверие между двумя странами и дать России стимул «для расширения своих программ за пределы того, что было необходимо для замены устаревших систем советской эпохи».

Еще одна группа аналитиков не связывает программы модернизации обоих государств с гонкой вооружений. «Обе страны модернизируют свои силы, потому что существующие системы устаревают», — отмечает Вулф.

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Как указывает автор доклада, нынешний цикл обновления стратегических ядерных сил России длится с начала 2000-х и, скорее всего, завершится в 2020-х годах. Также она напомнила, что в марте 2018 года президент Владимир Путин объявил, что Россия разрабатывает новые виды ядерного оружия. «Некоторые рассматривают это оружие как попытку России добиться некоторого превосходства над Соединенными Штатами, другие отмечают, что оно, вероятно, представляет собой ответ России на опасения по поводу новых возможностей ПРО США», — говорится в документе.

В декабре 2019 года глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстают от России в разработке гиперзвукового оружия и занимают «роль догоняющего» в этой области. Военное ведомство, по его словам, вкладывает «каждый доллар», чтобы достичь преимущества. Эспер добавил, что американские военные намерены сосредоточиться на конкуренции с Россией и Китаем.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: эксперты, ядерное оружие, США
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