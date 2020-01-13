Аналитики увидели отставание США от России в модернизации ядерных сил

В Исследовательской службе конгресса приводят оценку специалистов, согласно которой программы модернизации двух государств напоминают гонку вооружений, в которой отстают США

Российский ракетный комплекс РС-28 «Сармат» (Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС)

Аналитики и эксперты в США считают, что Соединенные Штаты отстают от России в области модернизации ядерного оружия. Об этом говорится в докладе Исследовательской службы конгресса США (CRS).

Как пишет автор документа, эксперт службы Эми Вулф, специалисты сравнивают программы модернизации ядерных арсеналов двух стран с гонкой вооружений, и в ее провоцировании виновата Россия. США отстают в ней, так как Россия начала ставить на вооружение новые ракеты и подводные лодки еще в начале 2000-х, в то время как Соединенные Штаты планируют начать использовать подобные системы не ранее конца 2020-х, говорится в докладе.

Также Вулф указывает, что Россия разрабатывает новые, «более экзотические» системы вооружения. В частности, в документе упоминаются стратегический ракетный комплекс «Сармат», гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», подводный беспилотный аппарат «Посейдон», ядерная энергоустановка «Буревестник», противокорабельные ракеты «Циркон» и гиперзвуковые «Кинжалы», а также боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин».

По словам Вулфа, другие эксперты придерживаются противоположной точки зрения, согласно которой гонку вооружения провоцирует Вашингтон. Они считают, что программа модернизации США может усилить недоверие между двумя странами и дать России стимул «для расширения своих программ за пределы того, что было необходимо для замены устаревших систем советской эпохи».