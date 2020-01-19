Трамп опроверг обвинения по обеим статьям в рамках импичмента

Президент США Дональд Трамп «категорически и безапелляционно» отрицает все обвинения по импичменту, говорится в ответе его юристов на вызов на процесс по импичменту в сенат. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Речь идет об обвинении по двум статьям: злоупотреблении властью и попытке помешать работе конгресса. В семистраничном документе, который подписали адвокаты Джей Секулов и юрист Белого дома Пэт Чиполлоне, говорится, что сенат должен отвергнуть представление к импичменту.

Сторона защиты считает статьи импичмента, которые передали демократы палаты представителей, «опасной атакой на право американцев свободно выбирать своего президента» и «наглой и незаконной попыткой отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года». По мнению юристов, «безрассудная одержимость импичментом» началась до того, как Трампа избрали, и продолжается до сих пор.

Трамп не злоупотреблял властью и исполнял свои обязанности в интересах американского народа, заявили юристы. Действия американского лидера, в том числе телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, были законными, соответствовали Конституции и предпринимались для продвижения национальных интересов Штатов, указали они.

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