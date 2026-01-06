 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Трамп заявил, что США не воюют с Венесуэлой

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
США воюют с наркоторговцами и теми, кто привозит в страну «заключенных, наркоманов и пациентов психбольниц», заявил Трамп, но не исключил повторной отправки сил в Венесуэлу. Он намерен занять ведущую роль в управлении страной
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью NBC.

«Нет, это не так», — сказал он. По словам республиканца, Соединенные Штаты воюют с наркоторговцами и с теми, кто «выпускает своих заключенных из тюрем и привозит в нашу страну», также как и «наркоманов и пациентов психиатрических больниц».

В группу американских чиновников, которая будет участвовать в управлении Венесуэлой, войдут госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс, заявил Трамп. На вопрос о том, кто станет ключевой фигурой, он ответил: «Я».

Что будет с Венесуэлой после захвата Мадуро властями США
Политика
Николас Мадуро

По мнению Трампа, выборы в Венесуэле невозможно провести в ближайшие 30 дней, поскольку сначала нужно «навести порядок» в стране: «На это потребуется время. Мы должны помочь стране восстановиться». США могут субсидировать участие нефтекомпаний в восстановлении энергетической инфраструктуры Венесуэлы, на что понадобится около 18 месяцев и «огромные затраты».

Республиканец добавил, что Делси Родригес, которая принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы, сотрудничает с американской стороной. До операции по захвату Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес Соединенные Штаты не контактировали с чиновницей, утверждает он. Трамп напомнил, что Родригес находится под американскими санкциями, вопрос о том, останутся ли они в силе, будет решен в ближайшее время. В то же время республиканец допускает, что США вновь могут направить силы в Венесуэлу, если Родригес решит прекратить сотрудничество.

И.о. президента Венесуэлы, ранее обращаясь к Трампу, заявила, что венесуэльцы «заслуживают мира, а не войны».

На вопрос о том, была ли у США какая-либо договоренность с кем-либо из представителей венесуэльских властей насчет «смещения» Мадуро, Трамп ответил: «Ну да, потому что многие хотели заключить сделку». При этом он добавил, что Соединенные Штаты провели свою операцию «Абсолютная решимость» 3 января без помощи ближайшего окружения Мадуро. The New York Times писала, что у Вашингтона был агент в правительстве Венесуэлы, который помог США подготовить захват президента.

США обвиняют Мадуро в «наркотерроризме», сговоре по поставкам кокаина на территорию страны и владении оружием. 5 января президент Венесуэлы с супругой впервые предстали перед судом в Нью-Йорке, оба отрицают вину.

МИД России осудил нападение США на Венесуэлу. Прежде ведомство выразило Каракасу поддержку на фоне давления Вашингтона, усилившегося в последние месяцы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп США Венесуэла Николас Мадуро
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Материалы по теме
Эрдоган призвал Трампа не допустить дестабилизации в Венесуэле
Политика
Трамп заявил, что предупредил нефтекомпании об атаке на Венесуэлу
Политика
Сменщица Мадуро принесла присягу в парламенте Венесуэлы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Politico узнало возможную дату установления контроля США над Гренландией Политика, 03:45
Politico назвало четыре требования Трампа к сменщице Мадуро Политика, 03:31
Трамп объяснил, почему выборы в Венесуэле пока невозможны Политика, 03:01
Берлин осудил слова Медведева о похищении Мерца по аналогии с Мадуро Политика, 02:30
Трамп заявил, что США не воюют с Венесуэлой Политика, 02:23
В Ленобласти заявили об ограничении мобильного интернета из-за угроз БПЛА Общество, 02:10
Премьер Гренландии исключил, что остров получится захватить за ночь Политика, 01:59
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
В Пулково и еще трех аэропортах России ввели ограничения на полеты Политика, 01:53
Эрдоган призвал Трампа не допустить дестабилизации в Венесуэле Политика, 01:41
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО и назначил заместителей главы СБУ Политика, 01:23
Настоятель храма в Судже пострадал при атаке беспилотника Политика, 01:01
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп заявил, что предупредил нефтекомпании об атаке на Венесуэлу Политика, 00:49
Посольство подтвердило, что россиян среди жертв пожара в Швейцарии нет Общество, 00:39