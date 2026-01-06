Трамп заявил, что США не воюют с Венесуэлой

США воюют с наркоторговцами и теми, кто привозит в страну «заключенных, наркоманов и пациентов психбольниц», заявил Трамп, но не исключил повторной отправки сил в Венесуэлу. Он намерен занять ведущую роль в управлении страной

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью NBC.

«Нет, это не так», — сказал он. По словам республиканца, Соединенные Штаты воюют с наркоторговцами и с теми, кто «выпускает своих заключенных из тюрем и привозит в нашу страну», также как и «наркоманов и пациентов психиатрических больниц».

В группу американских чиновников, которая будет участвовать в управлении Венесуэлой, войдут госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс, заявил Трамп. На вопрос о том, кто станет ключевой фигурой, он ответил: «Я».

По мнению Трампа, выборы в Венесуэле невозможно провести в ближайшие 30 дней, поскольку сначала нужно «навести порядок» в стране: «На это потребуется время. Мы должны помочь стране восстановиться». США могут субсидировать участие нефтекомпаний в восстановлении энергетической инфраструктуры Венесуэлы, на что понадобится около 18 месяцев и «огромные затраты».

Республиканец добавил, что Делси Родригес, которая принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы, сотрудничает с американской стороной. До операции по захвату Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес Соединенные Штаты не контактировали с чиновницей, утверждает он. Трамп напомнил, что Родригес находится под американскими санкциями, вопрос о том, останутся ли они в силе, будет решен в ближайшее время. В то же время республиканец допускает, что США вновь могут направить силы в Венесуэлу, если Родригес решит прекратить сотрудничество.

И.о. президента Венесуэлы, ранее обращаясь к Трампу, заявила, что венесуэльцы «заслуживают мира, а не войны».

На вопрос о том, была ли у США какая-либо договоренность с кем-либо из представителей венесуэльских властей насчет «смещения» Мадуро, Трамп ответил: «Ну да, потому что многие хотели заключить сделку». При этом он добавил, что Соединенные Штаты провели свою операцию «Абсолютная решимость» 3 января без помощи ближайшего окружения Мадуро. The New York Times писала, что у Вашингтона был агент в правительстве Венесуэлы, который помог США подготовить захват президента.

США обвиняют Мадуро в «наркотерроризме», сговоре по поставкам кокаина на территорию страны и владении оружием. 5 января президент Венесуэлы с супругой впервые предстали перед судом в Нью-Йорке, оба отрицают вину.

МИД России осудил нападение США на Венесуэлу. Прежде ведомство выразило Каракасу поддержку на фоне давления Вашингтона, усилившегося в последние месяцы.