Удары по Венесуэле⁠,
0

МИД выступил с заявлением после удара США по Венесуэле и захвата Мадуро

МИД России осудил военную агрессию США в отношении Венесуэлы
Сюжет
Удары по Венесуэле
Венесуэле необходимо гарантировать право самой определять свою судьбу «без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства», заявил МИД. США 3 января вторглись в республику и захватили Мадуро, сообщил Трамп
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия осуждает военную агрессию Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы, говорится заявлении Министерства иностранных дел. Американские военные 3 января нанесли удар по республике и захватили ее лидера Николаса Мадуро, сообщил ранее президент США Дональд Трамп.

«Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости», — говорится в заявлении МИДа.

США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

Москва выражает солидарность с венесуэльским народом и политикой властей по защите национальных интересов и суверенитета страны, указывают в министерстве. Там отмечают, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира, а Венесуэле необходимо гарантировать право самой определять свою судьбу «без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне».

Посольство России в Каракасе работает в штатном режиме и поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами. «На настоящий момент сведений о пострадавших гражданах Российской Федерации нет», — сообщили в МИД.

Взрывы и военные вертолеты над Каракасом. Видео
Политика

Вооруженные силы США ночью 3 января нанесли удары по Каракасу и другим районам Венесуэлы, а потом захватили и вывезли президента республики Николаса Мадуро и его жену, сообщил американский лидер Дональд Трамп. Он также анонсировал пресс-конференцию по поводу операции США, которая запланирована на 19:00 по московскому времени.

Захватом Мадуром занимались бойцы спецназа «Дельта» армии США, отмечает CBS. Это подразделение было создано в 70-х и участвовало в крупных операциях, в том числе в Панаме в конце 1989 — начале 1990, когда под предлогом борьбы с наркоторговлей американские военные свергли и вывезли президента Мауэля Норьегу, который позже был осужден в Штатах на 40 лет.

Трамп ранее требовал от Мадуро уйти в отставку и обвинял власти Венесуэлы в сотрудничестве с наркоторговцами. В декабре американский лидер говорил, что дни Мадуро «сочтены» и не исключал наземной операции в Венесуэле. В последние недели США стягивали силы в Карибском море и наносили удары по судам, которые, по мнению Вашингтона, перевозили наркотики. Мадуро говорил, что готов к сотрудничеству США для борьбы с наркотрафиком, а также выражал мнение, что американские власти хотят напасть на Венесуэлу, чтобы получить контроль над ее нефтяными запасами.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

