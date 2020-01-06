Шойгу обсудил с главой Генштаба Ирана эскалацию после гибели Сулеймани

Министр обороны России и глава Генштаба Ирана выработали совместные меры по недопущению эскалации конфликта в регионе, вызванного убийством в Багдаде генерала Сулеймани

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которых стороны обсудили шаги по недопущению эскалации конфликта на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде генерала Касема Сулеймани, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и ближневосточном регионе», — говорится в заявлении Минобороны.

Кроме того, накануне, 5 ноября, Шойгу обсудил ситуацию в регионе с директором Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. Министры выработали возможные совместные действия по разрешению кризисных ситуаций на Ближнем Востоке, вызванных гибелью Сулеймани.

В ночь на 3 января по личному распоряжению президента США Дональда Трампа военные нанесли авиаудар вблизи аэропорта Багдада в Ираке. Целью атаки американских военных был командир элитного иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис и еще десять их охранников. В Пентагоне авиаудар назвали оборонительным. Дональд Трамп отметил, что Сулеймани на протяжении многих лет «убил или ранил тысячи американцев» и «планировал убить еще больше».

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Турции необходимо сплоченно выступить с Ираном против США, чтобы не допустить их «более дерзких» действий. «Продолжающееся молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости», — отметил иранский лидер. В Багдаде, в свою очередь, указали на то, что гибель иранского генерала нарушила условия военного присутствия США в Ираке, парламент Ирака накануне проголосовал за вывод американских войск из страны.