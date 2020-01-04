Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США после убийства Сулеймани

Турция и Иран должны сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их «более дерзких» действий после операции по ликвидации генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает агентство IRNA.

«Если мы не выступим вместе против США, это подвергнет опасности весь регион», — заявил иранский президент, отметив, что Анкара и Тегеран «всегда сотрудничали по сложным вопросам». «Продолжающееся молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости», — заявил Роухани.

Иранский генерал Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США. Помимо него погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Приказ об обстреле отдал президент США Дональд Трамп, объяснивший свое решение тем, что генерал причастен к убийствам большого числа протестующих и американских военных.

В Пентагоне объяснили операцию «оборонительными действиями». По мнению властей США, Сулеймани занимался разработкой планов по нападению на американских дипломатов и военных. После удара Тегеран обвинил Вашингтон в терроризме, назвав убийство Сулеймани одним из ужаснейших преступлений, совершенных США против иранского народа.