КС разрешил изымать у родственников коррупционеров единственное жилье

Родные осужденных за коррупцию могут остаться без единственного жилья, если знали о преступном происхождении средств, на которые оно было куплено. Такое постановление вынес Конституционный суд

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Конституционный суд поддержал конфискацию имущества у родственников коррупционеров и причастных третьих лиц, в том числе единственного жилья, даже если оно приобретено частично на законные средства, сообщается на сайте инстанции.

Поводом для постановления стали жалобы двух заявительниц — Елены Лабузовой и Ольги Король.

В первом случае КС изучал ситуацию дочери бывшего министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова. Следствие установило, что на полученные незаконным путем средства тот приобрел участок площадью 855 кв. м и оформил на дочь. В дальнейшем та вложила собственные средства в постройки на нем. Но суд признал их неотделимыми улучшениями имущества, созданного на преступные деньги, и конфисковал.

Король утратила две квартиры, которые получил как взятку и оформил на нее зять. КС подчеркнул, что владение имуществом, связанным с коррупцией, недопустимо, независимо от того, на кого оно оформлено. Суд также напомнил, что еще в октябре 2024 года закрепил подход, согласно которому преобразование или приумножение имущества, полученного в результате коррупции, не препятствует его конфискации.

«КС отказался принять к рассмотрению жалобы Лабузовой и Король. Вместе с тем суд пояснил, что сохранение в пользовании виновного лица денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате коррупции, потенциально способствовало бы такому общественно опасному и противоправному поведению», — говорится в публикации.

Эксперты считают, что решение КС закрепляет практику изъятия даже единственного жилья, если оно связано с коррупционными доходами. По мнению юриста Олега Захарова, это усиливает борьбу с коррупцией, но создает риски для родственников коррупционеров, которые могут лишиться имущества без компенсации собственных вложений, если не проверят законность источника средств, потраченных на него.