 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

КС разрешил изымать у родственников коррупционеров единственное жилье

КС ужесточил правила конфискации имущества у родственников коррупционеров
Родные осужденных за коррупцию могут остаться без единственного жилья, если знали о преступном происхождении средств, на которые оно было куплено. Такое постановление вынес Конституционный суд
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Конституционный суд поддержал конфискацию имущества у родственников коррупционеров и причастных третьих лиц, в том числе единственного жилья, даже если оно приобретено частично на законные средства, сообщается на сайте инстанции.

Поводом для постановления стали жалобы двух заявительниц — Елены Лабузовой и Ольги Король.

В первом случае КС изучал ситуацию дочери бывшего министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова. Следствие установило, что на полученные незаконным путем средства тот приобрел участок площадью 855 кв. м и оформил на дочь. В дальнейшем та вложила собственные средства в постройки на нем. Но суд признал их неотделимыми улучшениями имущества, созданного на преступные деньги, и конфисковал.

Король утратила две квартиры, которые получил как взятку и оформил на нее зять. КС подчеркнул, что владение имуществом, связанным с коррупцией, недопустимо, независимо от того, на кого оно оформлено. Суд также напомнил, что еще в октябре 2024 года закрепил подход, согласно которому преобразование или приумножение имущества, полученного в результате коррупции, не препятствует его конфискации.

Суд не стал включать детей Тимура Иванова в дело о конфискации имущества
Общество
Тимур Иванов

«КС отказался принять к рассмотрению жалобы Лабузовой и Король. Вместе с тем суд пояснил, что сохранение в пользовании виновного лица денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате коррупции, потенциально способствовало бы такому общественно опасному и противоправному поведению», — говорится в публикации.

Эксперты считают, что решение КС закрепляет практику изъятия даже единственного жилья, если оно связано с коррупционными доходами. По мнению юриста Олега Захарова, это усиливает борьбу с коррупцией, но создает риски для родственников коррупционеров, которые могут лишиться имущества без компенсации собственных вложений, если не проверят законность источника средств, потраченных на него.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Валерия Доброва
коррупционеры суды родственники конфискация имущества Недвижимость
Материалы по теме
Суд конфисковал недвижимость Кибовского и семьи первого главы таможни
Политика
В деле о конфискации имущества Тимура Иванова всплыл проданный Chevrolet
Общество
Суд не стал включать детей Тимура Иванова в дело о конфискации имущества
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 17:51
Путин объяснил разницу подходов на Западе к переговорам по Украине Политика, 18:11
Фактор климата: какой экономический эффект дают прогнозы погоды Национальные проекты, 18:10
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 18:05
Продажу билетов на Олимпиаду-2026 ограничили из-за проблем с транспортом Спорт, 18:01
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
В России объем выданных автокредитов за год сократился почти на 40% Авто, 17:52
Силовики провели рейд в мусульманском центре в Электростали. Видео Общество, 17:51
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Что сказал Путин о мирном плане по Украине. Главное Политика, 17:51
ЦБ оставил официальный курс доллара на 28 ноября ниже ₽79 Инвестиции, 17:47
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Названы самые популярные пикапы с пробегом в России и цены на них Авто, 17:37
Как подтвердить фактическое принятие жилья по наследству. Разъяснение ВС Недвижимость, 17:33
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Путин назвал слив «прослушки» разговоров уголовным преступлением в России Политика, 17:24