Осужденный Тимур Иванов заявил о готовности отправиться на спецоперацию

Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осужденный на 13 лет за растрату и легализацию преступных доходов, заявил о готовности оправиться служить в зону спецоперации. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-чиновника Денис Балуев.

По словам защитника, Иванов готов выполнять боевые задачи в составе любого штурмового подразделения. Балуев назвал решение экс-заместителя министра «абсолютно искренним и обдуманным».

По словам адвоката, юристы занимаются вопросом реализации «законного и конституционного права» Иванова.

У экс-замминистра обороны нашли часы с надписью «Такой Тимур Иванов один»
Общество
Тимур Иванов

Тимур Иванов занимал должность заместителя главы Минобороны с 2016 года. Он курировал строительные проекты ведомства. Иванова задержали в апреле 2024 года, тогда же его отстранили от должности.

В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Его признали виновным в присвоении 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы, а также хищении и отмывании 3,9 млрд руб., ранее принадлежавших обанкротившемуся банку «Интеркоммерц».

Иванов также проходит по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). По версии следствия, он получил три взятки на сумму более 1,35 млрд руб. В октябре суд продлил арест чиновника до 23 января 2026 года.

