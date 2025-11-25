 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Аресты генералов⁠,
0

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова признали банкротом

Сюжет
Аресты генералов
Арбитражный суд Москвы признал банкротом осужденного экс-замминистра обороны Тимура Иванова по иску Промсвязьбанка на 228 млн рублей и открыл процедуру реализации его имущества.
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: АР / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который ранее был приговорен к 13,5 годам колонии. Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка о взыскании 228 млн руб. долга, из которых 175 млн руб. составляют основной долг по кредиту, передает «РИА Новости».

Суд сразу открыл процедуру реализации имущества Иванова, минуя этап реструктуризации долгов. Такая практика применяется в отношении лиц с неснятой судимостью за экономические преступления. Финансовым управляющим назначен Игорь Минаев.

«Ъ» узнал о проверке причастности Тимура Иванова к хищению 9 млрд руб.
Общество
Тимур Иванов

Иванов, находящийся в СИЗО, признал долг перед банком и попросил сразу начать процедуру реализации своего имущества. Представитель ПСБ подтвердил, что квартира, находящаяся в залоге у банка, остается в собственности экс-чиновника.

1 июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13,5 годам колонии и штрафу в 100 млн руб. за хищение средств при закупке паромов для Керченской переправы. Следствие установило, что было похищено свыше 216 млн руб. Также суд взыскал с Иванова солидарно 3,9 млрд руб. по иску банка «Интеркоммерц» и 216,5 млн руб. в пользу «Главного управления обустройства войск».

Параллельно в отношении экс-замминистра продолжается расследование по делу о взятках, где фигурантами также проходят гендиректор «Олимпситистроя» Александр Фомин и Сергей Бородин, заключивший досудебное соглашение.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил о прекращении финансирования конфликта на Украине

Представители США и России встретились в Абу-Даби

Союзники США в ЕС знают не все о переговорах с Украиной — WP

Трамп планирует поговорить с Мадуро на фоне обострения — Axios

Мирный план США по Украине стал «унижением» для НАТО — Helsingin Sanomat

В МИД Украины рассказали, как переговоры с США едва не сорвались
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Банкротство банкрот банкроты банкротство физлиц Промсвязьбанк Тимур Иванов
Материалы по теме
В деле о конфискации имущества Тимура Иванова всплыл проданный Chevrolet
Общество
Осужденный Тимур Иванов заявил о готовности отправиться на спецоперацию
Политика
Суд продлил срок ареста Тимура Иванова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 11:49 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 11:49
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Вышла новая книга Алексея Иванова «Невьянская башня» Life, 12:02
Для этого не нужна степень MBA: простые практики управления Образование, 11:53
В Госдуме предложили ввести период охлаждения при продаже жилья Политика, 11:49
Экс-замминистра обороны Тимура Иванова признали банкротом Общество, 11:49
ИИ может предотвращать аварии на заводах. Почему он пока этого не делаетПодписка на РБК, 11:46
Самые яркие образы в карьере Туктамышевой Спорт, 11:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Президиум Верховного суда сократили с 13 до 11 судей Политика, 11:44
От идеи до практики: как запустить GenAI-трансформацию в IT-компании Тренды, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Сменившая гражданство России пловчиха лишилась 50% зарплаты в Казахстане Спорт, 11:42
Полицейский рассказал о ругани и матерщине судьи Тришкина Общество, 11:41
Как в России готовят кадровый резерв для технологического суверенитета Национальные проекты, 11:31
Кредитное бюро назвало регионы — лидеры по росту выдачи ипотеки в России Недвижимость, 11:30