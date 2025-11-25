Экс-замминистра обороны Тимура Иванова признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом осужденного экс-замминистра обороны Тимура Иванова по иску Промсвязьбанка на 228 млн рублей и открыл процедуру реализации его имущества.

Тимур Иванов (Фото: АР / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который ранее был приговорен к 13,5 годам колонии. Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка о взыскании 228 млн руб. долга, из которых 175 млн руб. составляют основной долг по кредиту, передает «РИА Новости».

Суд сразу открыл процедуру реализации имущества Иванова, минуя этап реструктуризации долгов. Такая практика применяется в отношении лиц с неснятой судимостью за экономические преступления. Финансовым управляющим назначен Игорь Минаев.

Иванов, находящийся в СИЗО, признал долг перед банком и попросил сразу начать процедуру реализации своего имущества. Представитель ПСБ подтвердил, что квартира, находящаяся в залоге у банка, остается в собственности экс-чиновника.

1 июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13,5 годам колонии и штрафу в 100 млн руб. за хищение средств при закупке паромов для Керченской переправы. Следствие установило, что было похищено свыше 216 млн руб. Также суд взыскал с Иванова солидарно 3,9 млрд руб. по иску банка «Интеркоммерц» и 216,5 млн руб. в пользу «Главного управления обустройства войск».

Параллельно в отношении экс-замминистра продолжается расследование по делу о взятках, где фигурантами также проходят гендиректор «Олимпситистроя» Александр Фомин и Сергей Бородин, заключивший досудебное соглашение.

Материал дополняется