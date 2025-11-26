 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Иванова⁠,
0

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов решил отдать государству усадьбу

Экс-замминистра обороны Иванов решил отдать государству усадьбу в Панкратово
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Экс-замглавы Минобороны решил передать государству усадьбу Панкратово в Тверской области стоимостью более 800 млн руб. Следствие считает ее взяткой Иванову

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, приговоренный к 13,5 года колонии по делу о хищении при закупке паромов для Керченской переправы, решил передать государству усадьбу Панкратово в Тверской области стоимостью более 800 млн руб. Об этом первым сообщил «Коммерсантъ».

Адвокат экс-замглавы Минобороны Денис Балуев сообщил РБК, что Иванов изначально не считал усадьбу своим имуществом и полагает, что ее передача в казну «наиболее соответствует» характеру этого объекта.

Параллельно в отношении экс-замминистра продолжается расследование по делу о взятках, где фигурантами также проходят гендиректор «Олимпситистроя» Александр Фомин и Сергей Бородин, заключивший досудебное соглашение.

Эту недвижимость следствие считает взяткой Иванову.

В деле о конфискации имущества Тимура Иванова всплыл проданный Chevrolet
Общество
Тимур Иванов

26 ноября Пресненский суд Москвы начнет рассмотрение иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов бывшего замминистра и связанных с ним лиц.

По версии следствия, в 2021 году Иванов сообщил соучредителю компании «Олимпситистрой» Фомину, что для беспрепятственного финансирования полученных контрактов нужно профинансировать строительство усадьбы Панкратово, землю под которое приобрело ООО «Волжский берег». Гендиректором этой фирмы стал Бородин, которого следствие считает доверенным лицом экс-замглавы Минобороны, он значится в иске как один из соответчиков.

ООО «Оборонспецстрой» Фомина стало владельцем 99% доли в уставном капитале ООО «Волжский берег». Компания оплатила строительство двух жилых домов площадью 2617 и 368 кв. м, двух бань, котельной, гаража, ангара для хранения техники, домов охраны и двух вертолетных площадок. Работы обошлись Фомину более чем в 810 млн руб. Следствие считает это «законспирированной взяткой».

Всего в иске прокуратуры значится собственность более чем на 1 млрд руб., ответчиками, помимо Иванова, выступают некоторые его родственники, а также доверенные лица и пять коммерческих фирм. Генпрокуратура просит обратить в доход государства ряд жилых и нежилых помещений, принадлежащих Иванову и другим соответчикам. В частности, речь идет о доме экс-замминистра в деревне Раздоры Московской области кадастровой стоимостью почти 32 млн руб., а также о найденных там при обыске 213,7 млн руб., $336,8 тыс., €186,8 тыс. и 100 дирхамов. В иске также указаны усадьба Панкратово в Тверской области и старинный особняк в Чистом переулке Москвы, состоящий из двух зданий стоимостью около 209 млн руб. Последний, по словам адвокатов, был приобретен его собственником — ООО «Дворянское гнездо» — в 2012 году, еще до того, как Иванов пришел в Минобороны, поэтому не подлежит изъятию.

25 ноября Арбитражный суд Москвы признал банкротом Иванова по иску ПСБ на 228 млн руб.

Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Елена Чернышова
Тимур Иванов Усадьба Минобороны взятки
Тимур Иванов фото
Тимур Иванов
экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
