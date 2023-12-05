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Война санкций ,  
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Politis узнала о требовании прекратить операции с рублем в банках Кипра

Politis: кипрским банкам дано указание прекратить все операции в рублях
Сюжет
Война санкций
Власти Кипра на фоне прибытия на остров правоохранителей США, занимающихся расследованием обхода санкций против России, предписали кипрским банкам прекратить все операции в рублях, узнала Politis
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Кипрским банкам в рамках «профилактических мер» дано указание прекратить все операции в рублях, пишет местная газета Politis. Кроме того, в юридических фирмах, а также компаниях, предоставляющих бухгалтерские услуги, проводятся проверки процедур ускоренной регистрации россиянами бизнеса в стране.

Как отмечает газета, соответствующие решения были приняты кипрскими властями после решения США направить на остров группу из американских правоохранителей, в том числе из ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen), для оказания помощи в рассмотрении 29 дел, связанных с санкциями против России.

Frank Media пишет, что это также может быть связано с ноябрьским докладом Cyprus Confidential Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), в котором в частности говорилось, что на Кипре происходят нарушения санкционного режима в отношении России.

В расследовании ICIJ, опубликованном 14 ноября, Кипр назван ключевой юрисдикцией, с помощью которой российские бизнесмены давно структурировали свои инвестиции, пользуясь привлекательной налоговой ставкой, корпоративной тайной (информация о конечных бенефициарах компаний не является общедоступной) и — до недавнего времени — программой «золотых виз», которая предоставляла гражданам стран, не входящих в ЕС, кипрское гражданство, если они купили недвижимость на Кипре.

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Политика
Фото:Milos Bicanski / Getty Images

В середине апреля США и Великобритания ввели ограничения в отношении 20 кипрских компаний из-за обхода санкций против России. Среди них The Sister Trust (ее учредителями названы основатель холдинга USM Алишер Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова), а также принадлежащие The Sister Trust и зарегистрированные на Кипре компании Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine, базирующиеся на Каймановых островах. Представитель Усманова заявил РБК, что ни сам миллиардер, ни Гульбахор Исмаилова, ни кто-либо из его родственников в настоящий момент не являются владельцами траста.

Санкции также затронули 23 физических лица, десять из которых имеют паспорт Кипра, а у 13 есть двойное или тройное гражданство. После этого президент Кипра Никос Христодулидис поручил выяснить причины введения санкций против киприотов.

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Спустя неделю крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus начал рассылать клиентам уведомления о закрытии счетов. Поводами назывались налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса, удаленная работа на российские компании, а также «нетипичный» вид на жительство. Позднее в банке уточнили РБК, что уведомления получили около 4 тыс. россиян.

Москва неоднократно называла санкции нелегитимными, так как они введены без одобрения Совета Безопасности ООН. Президент Владимир Путин подчеркивал, что расчет Запада на развал экономики России не оправдался.

В ноябрьском банковском обзоре S&P Global Ratings международное рейтинговое агентство указывало, что обширные связи Кипра с Россией, а также зависимость страны от депозитов нерезидентов, в том числе россиян, может угрожать экономике и банковскому сектору острова. «Финансирование банков почти полностью формируется за счет депозитов клиентов, при этом зависимость от депозитов нерезидентов высока (около 16% от общего объема, из которых менее 5% приходится на Россию)», — говорилось в обзоре.


 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Кипр санкции иностранные банки Россия рубль

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

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