На Кипре заявили о «нулевой терпимости» к обходящим санкции против России

Власти Кипра придерживаются политики «нулевой терпимости» в отношении граждан страны и компаний, которые помогают обходить антироссийские санкции. Об этом заявил президент республики Никос Христодулидис на пресс-конференции по итогам 100 дней пребывания в должности, передает Associated Press.

Миссия действующей администрации — защитить статус Кипра как «надежного делового и финансового центра», учитывая, что недавно Великобритания и Соединенные Штаты включили несколько граждан страны и зарегистрированных на острове фирм в перечень «помогающих» российским предпринимателям обходить санкции, сказал президент.

«Доверие к нашей стране за рубежом чрезвычайно важно для того, чтобы мы могли привлекать качественные инвестиции, которые приносили бы доход нашей стране, создавать новые качественные рабочие места и многое другое», — заявил Христодулидис.

Кипр «находится на правильной стороне истории», поддерживая антироссийские санкции, так как пострадал подобно Украине после конфликта с Турцией в 1974 году, добавил он.

Кипр разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, однако международно признанной остается лишь Республика Кипр, которая контролирует юг острова. Греческая и турецкая общины вели переговоры о воссоединении острова, но успеха не достигли. Греческая община считает северную территорию Кипра оккупированной.

Президент исключил передачу Киеву имеющихся у страны танков Т-80, бронетранспортеров и зенитно-ракетных комплексов в обмен на более новую западную военную технику. Он пояснил, что администрация не будет предпринимать никаких действий, которые понижают обороноспособность страны, так как «Республика Кипр находится под оккупацией». Такой же позиции придерживался его предшественник, бывший президент Кипра Никос Анастасиадис. Власти страны отказывались поставлять оружие Киеву с начала спецоперации.

В середине апреля Соединенные Штаты и Великобритания ввели ограничения в отношении 20 кипрских компаний из-за обхода санкций против России. Среди них The Sister Trust (ее учредителями названы основатель холдинга USM Алишер Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова), а также принадлежащие The Sister Trust и зарегистрированные на Кипре компании Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine, базирующиеся на Каймановых островах. Ограничения наложили также на 23 граждан, десять из которых имеют лишь паспорт Кипра, а у 13 есть двойное или тройное гражданство.

После этого крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus стал рассылать клиентам уведомления о закрытии счетов. Поводами назывались налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса, удаленная работа на российские компании, а также «нетипичный» вид на жительство. Позднее в банке уточнили РБК, что уведомления получили около 4 тыс. россиян. Затем на Кипре были заблокированы счета 13 компаний и физлиц, которые, по мнению властей, помогали обходить американские и британские санкции.

«Интерфакс» со ссылкой на данные системы X-Compliance пишет, что страны Запада чаще всего применяют вторичные санкции за нарушение ограничений против России по отношению к кипрским компаниям.

МИД России неоднократно называл санкции нелегитимными, так как, они введены без одобрения Совета Безопасности ООН. Президент Владимир Путин подчеркивал, что расчет Запада на развал экономики России не оправдался.