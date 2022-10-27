Климов объяснил свои слова об «иноагентстве» уехавших из России

Слова о возможности уехавших из России попасть под закон об иноагентах являются пересказом закона и касаются «небольшого числа лиц», заявил Климов. Он напомнил, что признать иноагентом могут при условии определенной деятельности

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в телеграм-канале уточнил свои слова о том, что уехавшие из страны россияне могут «запросто» попасть под действие закона об иноагентах.

Он пояснил, что для попадания человека в список иноагентов должно быть установлено сочетание двух ключевых моментов: «получение материальной либо иной поддержки от иностранных лиц (структур) и ведение определенных видов деятельности (например, занятие политикой применительно к России)». В законе говорится, что иноагентом могут признать не только лицо, занимающееся политической деятельностью и получающее финансирование из-за рубежа, но и тех, кто находятся под «иностранным влиянием».

«Только при сочетании этих факторов Минюст может включить соответствующее лицо в список иноагентов. При этом сохраняется право обжаловать данное решение и право на исключение из списка (в случае исключения любого из ключевых оснований). <...> От этого тезиса кто-то решил оставить лишь то, что выехавший из РФ может стать иноагентом», — указал он. Климов добавил, что речь идет о «небольшом числе лиц» и не касается 99,9% россиян.

Сенатор отметил, что «работающие под иностранным влиянием» должны «призадуматься», если они занимаются еще и политической деятельностью.

Он также назвал ситуацию с трактовкой его слов «еще одним примером того, как недруги передергивают факты и разгоняют слухи».

Климов ранее 27 октября заявил, что российские эмигранты, уехавшие из страны после начала спецоперации на Украине, могут попадать под действие нового закона об иноагентах, который вступает в силу с декабря.

«Разве человек, который уехал за рубеж, не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — цитировало сенатора «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Климова «частным мнением».