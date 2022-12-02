Еврокомиссия предложила список «преступлений по обходу санкций»

Еврокомиссия определила действия, которые будет считать преступлениями, направленными на обход российских санкций. Для нарушителей предусмотрят штрафы и тюремные сроки. Предложение ЕК должны утвердить Европарламент и Евросовет

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Европейская комиссия опубликовала разъяснения о том, какие действия по обходу антироссийских санкций будет считать уголовными преступлениями. В пояснении к директиве говорится, что европейские органы столкнулись со сложностями при поисках активов российских бизнесменов, которые «скрывают их в разных юрисдикциях при помощи различных юридических и финансовых структур.

«Предлагаемая директива установит одинаковый уровень штрафов [за обход антироссийских санкций] во всех государствах-членах», — указывает ЕК. Тем самым документ закроет существующие правовые лазейки и повысит сдерживающий эффект санкций ЕС.

Список уголовных преступлений, которые нарушают санкции ЕС, согласно документу будет таким:

предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу лица, организации или органа из санкционных списков ЕС;

провал попыток заморозить их средства;

разрешение на въезд на территорию государства — члена ЕС лиц под санкциями или их транзит через территорию государства — члена ЕС;

заключение сделок с третьими странами, которые запрещены или ограничены санкциями ЕС;

торговля услугами, а также импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка товаров, оборот которых запрещен или ограничен;

предоставление запрещенных или ограниченных финансовых услуг;

предоставление прочих услуг, которые запрещены или ограничены, таких как юридические, налоговые консультации, предоставление услуг цифровой идентификации и др.;

преступлением также будет считаться сокрытие того факта, что конечным владельцем каких-либо средств или активов является человек или организация из санкционного списка, или попытка скрыть такие факты.

Физических лицам за такие правонарушения может грозить лишение свободы на срок не менее пяти лет; юридическим лицам — штрафы в размере не менее 5% от общего оборота по данным за год, предшествующий решению о штрафе. Предложение Еврокомиссии будут обсуждать Европейский парламент и Европейский совет в рамках «обычной совместной законодательной процедуры», говорится в сообщении.

Совет ЕС единогласно одобрил включение нарушения санкционных мер в список преступлений против Евросоюза 28 ноября. Мера направлена на то, чтобы гарантировать «фактическую конфискацию» активов физических и юридических лиц, которые нарушают санкционные меры.

ЕС после начала спецоперации России на Украине ввел восемь пакетов санкционных мер против Москвы. Они включают ограничения против российских банков, бизнесменов, запрет на импорт российского угля, нефтяное эмбарго, экспортные ограничения и др. Вводили санкции против Москвы и страны, которые не входят в ЕС, — Великобритания, США, Япония, Канада и др. В некоторых из них, например в Великобритании и США, даже создавали специальные подразделения для поиска и блокировки активов россиян, оказавшихся под санкциями.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила накануне, что ЕС заблокировал €300 млрд резервов Центрального банка России и заморозили €19 млрд денег российских олигархов. Портал Politico писал, что основной мерой в рамках девятого пакета санкций ЕС может стать масштабное расширение списка попавших под санкции ЕС физических лиц.

Власти России называли санкции незаконными, президент Владимир Путин считает введенные западными странами меры «безумными» и «бездумными».