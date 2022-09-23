Макрон затруднился объяснить решение Путина начать операцию на Украине

Эмманюэль Макрон (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Решение Владимира Путина начать спецоперацию на Украине трудно объяснить, сказал в интервью CNN президент Франции Эмманюэль Макрон.

«У меня нет рационального объяснения. Я думаю, что это смесь ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я сказал бы, последствие COVID-19. Изоляция», — считает Макрон.

По мнению французского лидера, Путин считает, что в период после 1990-х его недостаточно уважали политики из других стран. «Думаю, это не причина того, что он сделал, — уточнил Макрон. — Но это его образ мышления».

Макрон после начала спецоперации на Украине много раз созванивался с Путиным и призывал его завершить конфликт. В первом из таких разговоров президент России, как передавала пресс-служба Кремля, «дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции».

Российские власти в числе причин называли «нежелание киевского режима остановить геноцид русских», необходимость защищать население Донбасса, а также провести «демилитаризацию и денацификацию» Украины, чтобы России ничто не угрожало.