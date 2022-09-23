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Военная операция на Украине ,  
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Макрон затруднился объяснить решение Путина начать операцию на Украине

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Решение Владимира Путина начать спецоперацию на Украине трудно объяснить, сказал в интервью CNN президент Франции Эмманюэль Макрон.

«У меня нет рационального объяснения. Я думаю, что это смесь ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я сказал бы, последствие COVID-19. Изоляция», — считает Макрон.

По мнению французского лидера, Путин считает, что в период после 1990-х его недостаточно уважали политики из других стран. «Думаю, это не причина того, что он сделал, — уточнил Макрон. — Но это его образ мышления».

Путин объяснил президенту Финляндии причины спецоперации на Украине
Политика
Владимир Путин

Макрон после начала спецоперации на Украине много раз созванивался с Путиным и призывал его завершить конфликт. В первом из таких разговоров президент России, как передавала пресс-служба Кремля, «дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции».

Российские власти в числе причин называли «нежелание киевского режима остановить геноцид русских», необходимость защищать население Донбасса, а также провести «демилитаризацию и денацификацию» Украины, чтобы России ничто не угрожало.

Теги
Персоны
Франция Эмманюэль Макрон Украина Владимир Путин Военная операция на Украине

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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