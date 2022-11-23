МВД раскрыло данные об оформлении загранпаспортов на фоне мобилизации

Число оформленных заграничных паспортов в октябре выросло по сравнению с сентябрем, однако не превысило показатели марта 2022 года. Общее число изготовленных в январе—октябре документов составило 4,35 млн

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

В октябре МВД России оформило чуть более 471 тыс. заграничных паспортов, что на 48 тыс. больше по сравнению с сентябрем, следует из сведений о миграционной ситуации в Российской Федерации, опубликованных ведомством. Всего с января по октябрь россиянам было выдано почти 4,35 млн загранпаспортов — на треть больше аналогичного периода 2021 года.

Однако рост числа изготовленных загранпаспортов в октябре — исключение по сравнению с прошлыми годами: после периода летних отпусков количество оформлений традиционно падает. Так, например, в октябре 2021 года МВД выдало 355 тыс. загранпаспортов, в то время как в сентябре — 400 тыс., в октябре 2019-го — 366 тыс., при том что в сентябре — 383 тыс. Такая же картина и в октябре 2018 года: 290 тыс. загранпаспортов против 368 тыс. в сентябре.

Несмотря на рост по сравнению с предыдущим месяцем, октябрь не стал лидером по числу оформленных заграничных паспортов — количество документов не превысило показатели марта, когда загранпаспорта получили 553 тыс. россиян. Кроме того, в марте произошел самый сильный за первое полугодие 2022 года прирост по получению загранпаспортов: их выдали на 36% больше, чем в феврале. В апреле и мае число оформленных документов снижалось, в июне—июле выросло — до почти 504 тыс. загранпаспортов, а в августе и сентябре постепенно снижалось — было оформлено 483 тыс. и почти 423 тыс. документов соответственно.

Число выданных за январь—октябрь заграничных паспортов самое большое за последние три года и превышает количество паспортов, оформленных за тот же период в 2021-м, 2020-м и допандемийном 2019 году. На количество в 2021 и 2020 годах оказывала влияние пандемия COVID-19, поэтому сравнение с ними может быть не показательно.

21 сентября президент Владимир Путин объявил в Россию частичную мобилизацию. Правительственный портал «Объясняем.рф» сообщал, что порядок выдачи гражданам заграничных паспортов в связи с ее объявлением меняться не будет — ограничения в оформлении загранпаспортов будут касаться только граждан России, которые уже получили повестки или уже призваны на военную службу. Минобороны 26 сентября заявило, что частичная мобилизация не предполагает введения ограничений на передвижение граждан.

После объявления мобилизации на границе России с Грузией, Финляндией, Казахстаном фиксировали очереди из автомобилей. В третьем квартале 2022 года число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет, сообщало ФСБ. Всего с июля по сентябрь, по данным ведомства, число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (тогда число выездов составило 5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле—сентябре прошлого года.