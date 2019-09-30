В Мосгорсуде заявили об «откровенной травле» судьи по делу Устинова

В Мосгорсуде заявили об «откровенной травле» судьи по делу Устинова

Судья Мосгорсуда, который председательствовал по делу актера Павла Устинова, обвиненного в применении насилия к бойцу ОМОНа, столкнулся с травлей. Об этом сообщается на сайте суда.

В пресс-службе Мосгорсуда отметили, что дело Устинова вызвало большой общественный резонанс, что привело к появлению множества публикаций в СМИ и соцсетях.

В этих публикациях была как обоснованная, так и недопустимая критика в адрес судебной системы, которая «в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи», говорится в сообщении суда.

В пресс-службе заявили, что некоторые авторы критикуют законность вынесенного решения на основе своих представлений о произошедшем, не имея специальных знаний в области права.