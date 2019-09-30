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В Мосгорсуде заявили об «откровенной травле» судьи по делу Устинова

Судья Мосгорсуда, который председательствовал по делу актера Павла Устинова, обвиненного в применении насилия к бойцу ОМОНа, столкнулся с травлей. Об этом сообщается на сайте суда.

В пресс-службе Мосгорсуда отметили, что дело Устинова вызвало большой общественный резонанс, что привело к появлению множества публикаций в СМИ и соцсетях.

В этих публикациях была как обоснованная, так и недопустимая критика в адрес судебной системы, которая «в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи», говорится в сообщении суда.

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В пресс-службе заявили, что некоторые авторы критикуют законность вынесенного решения на основе своих представлений о произошедшем, не имея специальных знаний в области права.

«Подобное отношение к суду свидетельствует, к сожалению, о низком уровне правовой культуры и безответственном отношении их авторов к истинным последствиям таких высказываний и рассуждений», — говорится в сообщении.

Актера Павла Устинова, которого обвинили в применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), задержали на несогласованной акции 3 августа в Москве. По версии следствия, Устинов оказал сопротивление и применил насилие по отношению к росгвардейцу, когда тот пытался его задержать на Тверской улице во время акции протеста. В результате у силовика диагностировали вывих плечевого сустава левой руки.

Однако задержание Устинова попало на видео. На кадрах видно, что в момент задержания Устинов стоял на месте и смотрел в телефон, не принимая участия в действиях протестующих, однако во время вынесения актеру судом приговора 16 сентября ролик к делу приобщен не был.

Дело Устинова рассматривалось в Тверском суде. В середине сентября судья Алексей Криворучко приговорил его к трем с половиной годам колонии.

Впоследствии Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела, и в конце сентября судебная коллегия Мосгорсуда изменила приговор актеру, назначив ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

В поддержку Устинова выступили российские актеры, режиссеры и журналисты.

Теги: Мосгорсуд, травля, Павел Устинов, судья
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