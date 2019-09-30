Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела

Мосгорсуд принял решение приобщить видео задержания актера Павла Устинова во время массовой акции в центре Москвы к материалам дела. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Во время вынесения приговора 16 сентября, когда суд приговорил актера к 3,5 годам колонии, ролик к делу приобщен не был. На видео видно, что в момент задержания Устинов стоял на месте и смотрел в телефон, не принимая участия в действиях протестующих.

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