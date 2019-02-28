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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Судьи предложили ввести ответственность за «скандализацию» правосудия
Это необходимо, чтобы бороться с манипулированием общественным мнением для оказания давления на суд, считает глава совета судей Виктор Момотов
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

В российском законодательстве должна появиться ответственность за «скандализацию» правосудия, когда происходит манипулирование общественным мнением для оказания давления на суд. Такое предложение высказал в ходе заседания клуба имени Д.Н.Замятнина секретарь пленума Верховного суда, глава совета судей Виктор Момотов. Стенограмма его выступления размещена на официальном сайте совета.

Он отметил, что Кодекс судейской этики возлагает на судью целый ряд ограничений при общении с журналистами, предписывает воздерживаться от любых действий и высказываний, которые «могут породить сомнения в объективности и независимости суда». Такие ограничения, подчеркнул он, действуют даже в тех случаях, когда в отношении судьи распространяется лживая и порочащая информация.

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«Очевидно, назрела необходимость поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственности за «скандализацию» правосудия. Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением административной ответственности за неуважение к институтам власти», — заключил Момотов.

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Поясняя значение «скандализации правосудия», глава соовета судей привел англо-саксонскую правовую систему, где под этим понятием подразумеваются действия или сведения, рассчитанные на то, чтобы понизить авторитет судьи. «Особенно если осуществляется беспорядочная и необоснованная критика, подрывающая доверие общественности к процессу отправления правосудия», — добавил он.

Он подчеркнул, что уважение к суду — это необходимое условия подлинной судейской независимости, без которого невозможно построить правовое государство.

Также, по его мнению, суды не должны принимать жалобы и обращения, если в них используются оскорбительные и недопустимые выражения. Он считает, что жалобы, содержащие в себе оскорбительные и иные недопустимые высказывания в адрес судей, которые могут унижать их честь и достоинство, говорят о злоупотреблении правом.​

Автор: Анна Трунина
Теги: судебная этика, судьи, правосудие, скандал, юриспруденция
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