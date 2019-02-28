Судьи предложили ввести ответственность за «скандализацию» правосудия

Это необходимо, чтобы бороться с манипулированием общественным мнением для оказания давления на суд, считает глава совета судей Виктор Момотов

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В российском законодательстве должна появиться ответственность за «скандализацию» правосудия, когда происходит манипулирование общественным мнением для оказания давления на суд. Такое предложение высказал в ходе заседания клуба имени Д.Н.Замятнина секретарь пленума Верховного суда, глава совета судей Виктор Момотов. Стенограмма его выступления размещена на официальном сайте совета.

Он отметил, что Кодекс судейской этики возлагает на судью целый ряд ограничений при общении с журналистами, предписывает воздерживаться от любых действий и высказываний, которые «могут породить сомнения в объективности и независимости суда». Такие ограничения, подчеркнул он, действуют даже в тех случаях, когда в отношении судьи распространяется лживая и порочащая информация.

«Очевидно, назрела необходимость поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственности за «скандализацию» правосудия. Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением административной ответственности за неуважение к институтам власти», — заключил Момотов.