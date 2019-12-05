СМИ узнали о перехвате ВМС США судна с иранскими ракетами

СМИ узнали о перехвате ВМС США судна с иранскими ракетами

Судно было задержано в Оманском заливе на прошлой неделе. Экипаж передали йеменской береговой охране, а груз оказался в распоряжении Штатов

Экипаж эсминца ВМС США Forrest Sherman задержал в Оманском заливе судно, на котором находились части ракет, предположительно, принадлежащих Ирану. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации США.

Собеседники агентства на условиях анонимности сообщили, что задержание произошло еще на прошлой неделе. При осмотре судна были обнаружены части ракет.

Судно и членов экипажа передали береговой охране Йемена, а груз находится в распоряжении Соединенных Штатов, заявили источники.

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