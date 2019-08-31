США ввели санкции против освобожденного Гибралтаром иранского танкера

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1, задержанный в июле в Гибралтаре. Об этом сообщается на сайте министерства.

По данным ведомства, он перевозил 2,1 млн баррелей иранской нефти. В Минфине заявили, что она принесла пользу силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс». В санкционный список также включили капитана танкера Ахилеш Кумар.

Замглавы Минфина по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер заявила, что с помощью подобных судов «Аль-Кудс» пытаются незаконно продать большие объемы нефти для финансирования «пагубной деятельности режима и распространения терроризма».

«Любой, кто оказывает поддержку Adrian Darya 1, рискует быть подвергнутым санкциям», — сказала она.