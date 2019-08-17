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Applied Materials $57 (+21,43%) прогноз Stifel к 15.05.20
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В США выдали ордер на арест освобожденного Гибралтаром иранского танкера
В США считают, что танкер, нефтепродукты, которые он перевозил и $995 тыс. должны быть арестованы, поскольку имело место незаконное использование американской финансовой системы для поставок нефти в Сирию
Танкер Grace 1 (Фото: Jon Nazca / Reuters)

Суд округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, который освободили власти Гибралтара. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Согласно ордеру, танкер, нефтепродукты, которые он перевозил, и $995 тыс. должны быть конфискованы в связи с нарушением закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» и обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.

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Иран счел захват своего танкера в Гибралтаре нарушением ядерной сделки

В документе говорится о схеме незаконного доступа к американской финансовой системе с целью поддержать незаконную поставку нефти в Сирию из Ирана, которую организовал Корпус стражей Исламской революции (КСИР). По данным Минюста, в этой схеме участвует несколько сторон, связанных с КСИР. «Сеть иностранных компании, как утверждается, отмыла миллионы долларов, чтобы поддержать такие поставки», — говорится в сообщении ведомства.

Об освобождении властями Гибралтара танкера, задержанного в начале июля, стало известно 15 августа. Судно под флагом Панамы задержали в Гибралтарском проливе из-за подозрений, что оно перевозило сырую нефть для нефтеперерабатывающего завода, находящегося в Сирии. Власти Великобритании заявили, что это произошло из-за нарушения санкционного режима ЕС. В Тегеране расценили захват своего судна как нарушение ядерной сделки. Там добавили, что никто из участников соглашения не может мешать Ирану экспортировать свою нефть.

После освобождения Гибралтаром танкера Госдепартамент США заявил, что все лица, имеющие отношение к Grace 1, могут столкнуться с серьезными последствиями. В частности, Вашингтон пригрозил аннулировать визы, выданные членам экипажа танкера, а также допустил введение санкций против Ирана и КСИР.

Автор: Юлия Выродова
Теги: танкер, Иран
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