В США выдали ордер на арест освобожденного Гибралтаром иранского танкера

В США считают, что танкер, нефтепродукты, которые он перевозил и $995 тыс. должны быть арестованы, поскольку имело место незаконное использование американской финансовой системы для поставок нефти в Сирию

Танкер Grace 1 (Фото: Jon Nazca / Reuters)

Суд округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, который освободили власти Гибралтара. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Согласно ордеру, танкер, нефтепродукты, которые он перевозил, и $995 тыс. должны быть конфискованы в связи с нарушением закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» и обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.

В документе говорится о схеме незаконного доступа к американской финансовой системе с целью поддержать незаконную поставку нефти в Сирию из Ирана, которую организовал Корпус стражей Исламской революции (КСИР). По данным Минюста, в этой схеме участвует несколько сторон, связанных с КСИР. «Сеть иностранных компании, как утверждается, отмыла миллионы долларов, чтобы поддержать такие поставки», — говорится в сообщении ведомства.

Об освобождении властями Гибралтара танкера, задержанного в начале июля, стало известно 15 августа. Судно под флагом Панамы задержали в Гибралтарском проливе из-за подозрений, что оно перевозило сырую нефть для нефтеперерабатывающего завода, находящегося в Сирии. Власти Великобритании заявили, что это произошло из-за нарушения санкционного режима ЕС. В Тегеране расценили захват своего судна как нарушение ядерной сделки. Там добавили, что никто из участников соглашения не может мешать Ирану экспортировать свою нефть.