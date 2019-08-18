Гибралтар отказался задержать иранский танкер по требованию США

Британская заморская территория сослалась на различия в санкциях ЕС и США против Ирана. США на днях выдали ордер на задержание танкера Grace 1 и постановили конфисковать всю нефть на его борту

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Власти Гибралтара отклонили просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace 1. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте гибралтарского правительства.

В Центральный орган Гибралтара по вопросам, связанным с международной взаимной правовой помощью, в конце недели поступил запрос от США с просьбой продлить задержание иранского судна вместе с его грузом. Власти британской заморской территории не смогли удовлетворить этот запрос, поскольку «преступления, раскрытые в США, не будут являться преступлениями в Гибралтаре, даже если бы они произошли в Гибралтаре».

Там отметили, что сфера применения европейского законодательства более узка, чем в США, так что оснований для дальнейшего задержания судна нет.

«Власти не могут требовать исполнения запросов из-за действия законодательства Европейского союза и различий в режимах санкций, применяемых в отношении Ирана в ЕС и США», — пояснили в правительстве Гибралтара.