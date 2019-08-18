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Политика ,  
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Гибралтар отказался задержать иранский танкер по требованию США
Британская заморская территория сослалась на различия в санкциях ЕС и США против Ирана. США на днях выдали ордер на задержание танкера Grace 1 и постановили конфисковать всю нефть на его борту
Фото: Jon Nazca / Reuters

Власти Гибралтара отклонили просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace 1. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте гибралтарского правительства.

В Центральный орган Гибралтара по вопросам, связанным с международной взаимной правовой помощью, в конце недели поступил запрос от США с просьбой продлить задержание иранского судна вместе с его грузом. Власти британской заморской территории не смогли удовлетворить этот запрос, поскольку «преступления, раскрытые в США, не будут являться преступлениями в Гибралтаре, даже если бы они произошли в Гибралтаре».

Там отметили, что сфера применения европейского законодательства более узка, чем в США, так что оснований для дальнейшего задержания судна нет.

«Власти не могут требовать исполнения запросов из-за действия законодательства Европейского союза и различий в режимах санкций, применяемых в отношении Ирана в ЕС и США», — пояснили в правительстве Гибралтара.

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15 августа Гибралтар принял решение освободить задержанный больше месяца назад иранский танкер Grace 1, который заподозрили в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. Судно, шедшее под флагом Панамы, захватили в водах Гибралтарского пролива 4 июля. В Тегеране захват судна расценили как нарушение ядерной сделки.

После решения освободить танкер суд округа Колумбия (США) выдал ордер на арест судна. Вашингтон считает, что танкер нарушил закон «О международных чрезвычайных экономических полномочиях». Помимо этого, считают в США, он должен быть задержан в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма. В США считают, что поставку нефти, которая находится на танкере, организовал Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в Сирию.

Автор: Анна Трунина
Теги: Гибралтар, танкер, Иран
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